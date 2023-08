Oto ranking UEFA po fenomenalnych wynikach polskich klubów w LKE. Mamy awans!

Polskie kluby świetnie spisują się w eliminacjach europejskich pucharów. W środę Raków Częstochowa zremisował 1:1 z Karabachem, ale dzięki zwycięstwu 3:2 w pierwszym meczu awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Drużyny, które walczą o udział w Lidze Konferencji, również nie rozczarowały. Lech wygrał 2:1 z Żalgirisem Kowno, Pogoń pokonała 3:2 Linfield, a Legia ograła 3:2 Ordabasy Szymkent. Tym samym komplet polskich ekip gra dalej.

Tak wygląda najnowszy ranking UEFA. Polska wyprzedziła Szwecję

Dobra forma zespołów z ekstraklasy ma również przełożenie na ranking UEFA. Po awansie Rakowa Polska zajmowała w nim 22. miejsce. Dzięki trzem zwycięstwom zarobiliśmy 0,750 pkt i z dorobkiem 20,750 pkt awansowaliśmy na 21. miejsce. Było to możliwe nie tylko ze względu na korzystne wyniki polskich drużyn, ale także dzięki słabej dyspozycji Szwedów. W środę tamtejsze Hacken sensacyjnie przegrało z KI Klaksvik i "spadło" do walki o Ligę Europy. Dzień później Djurgarden, Hammarby i Kalmar zarobiły łącznie zaledwie 0,250 pkt. Co ważniejsze, wszystkie te trzy drużyny odpadły już z pucharów. Szwedzi nie powinni nam więc w przyszłości zagrozić. Szwecja ma w tym momencie 20,625 pkt.

Blisko Polski znajduje się również Cypr (23. miejsce, 20,225 pkt). Wszystkie cztery drużyny z tego kraju również grają dalej. Z tego względu bardzo ważne będzie starcie Arisu Limassol z Rakowem Częstochowa w el. Ligi Mistrzów. Niewiele mniej punktów ma Rumunia (24. miejsce 20,000 pkt). Rumuni mają jednak w pucharach już tylko trzy kluby, bo w czwartek odpadł CFR Cluj.

Kto nad Polską? Grecja (21,025 pkt) oraz Chorwacja (21,150 pkt). Kluby z tych krajów dostały się do kolejnych rund w komplecie, więc trudno przewidzieć, czy i kiedy będzie szansa na ich wyprzedzenie.

Ranking UEFA po awansach polskich drużyn

19. Chorwacja 21,150

20. Grecja 21,025

21. Polska 20,750

22. Szwecja 20,625

23. Cypr 20,225

24. Rumunia 20,000

Teraz polskie kluby mogą kontynuować walkę o udział w europejskich pucharach. W trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Lech zagra ze Spartakiem Trnawa, Legia Warszawa z Austrią Wiedeń, a Pogoń z KAA Gent. Raków z kolei, jak zostało już wspomniane, zmierzy się z Arisem Limassol w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.