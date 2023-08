Maksymilian Boruc jest piłkarzem Hibernian od lata tego roku. Na początku lipca przeniósł się do klubu ze Śląska Wrocław. W przeszłości występował także między innymi w drużynach młodzieżowych Stoke City i West Brom. Do tej pory bramkarz ma na koncie jeden mecz w rezerwach szkockiego zespołu.

Boruc zadebiutował w Lidze Konferencji. Miał dużo szczęścia

W czwartek odbył się rewanżowy mecz Hibernian z Interem d'Escaldes w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Boruc z pewnością zapamięta to spotkanie na długo. Podstawowym bramkarzem klubu jest David Marshall, ale doznał on kontuzji przed rozpoczęciem starcia. W związku z tym między słupkami stanął rezerwowy Joe Wollacott. Ghańczyk nie nacieszył się długo grą i z powodu urazu zszedł z boiska w 18. minucie. Jego miejsce zajął właśnie Boruc, dla którego był to debiut w eliminacjach Ligi Konferencji.

Po pierwszej połowie Hibernian pewnie prowadziło 3:0. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Martin Boyle, a jedno trafienie dorzucił Christian Doidge. W drugiej połowie Szkoci nadal mieli wyraźną przewagę i zdobyli kolejną bramkę. Tym razem bramkarza rywali pokonał Josh Campbell. Szkoci kontynuowali ataki i zdobywali kolejne bramki. Finalnie wygrali aż 6:1. Do debiutu idealnego zabrakło niewiele, bo bramka dla andorskiego klubu padła w 83. minucie

Nazwisko bramkarza Hibernian nie jest przypadkowe. Maksymilian Boruc jest kuzynem Artura, który w przeszłości również był bramkarzem i grał między innymi w Legii Warszawa, Bournemouth i Celtiku. Najwięcej meczów rozegrał dla tej ostatniej drużyny (196). Jest także byłym reprezentantem Polski. W narodowych barwach wystąpił łącznie 65 razy. Karierę zakończył w zeszłym roku.

Hibernian po wyeliminowaniu Interu d'Escaldes awansował do trzeciej rundy eliminacji LKE. Tam zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu FC Luzern - Djurgarden.