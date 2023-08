Bramkarz Arsenalu opowiedział całą prawdę. Niewyobrażalny rodzinny dramat

Podczas mundialu w Katarze reprezentacja Anglii dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Francją 1:2. Wśród piłkarzy powołanych przez Garetha Southgate'a znalazł się bramkarz Arsenalu, Aaron Ramsdale. Tuż po zakończeniu mistrzostw do wznowienia rozgrywek pozostało trochę wolnego czasu, dlatego 25-latek wraz z żoną wybrał się na wakacje. W drodze powrotnej z urlopu rodzina przeżyła wielki dramat.

Ramsdale przeżył koszmar. Trener Arsenalu okazał mu wsparcie

Na łamach The Players Tribune golkiper Arsenalu ujawnił, że podczas sześciogodzinnego powrotu do Wielkiej Brytanii jego żona Georgina poroniła. Ramsdale przyznał, że ból po utracie dziecka w takich okolicznościach ciężko wyrazić w słowach. "Naprawdę nie potrafię opisać bólu tego sześciogodzinnego lotu powrotnego do Londynu, nawet teraz. Chcę tylko, żeby ludzie wiedzieli, że nie są sami, jeśli przez to przechodzą" - przekazał angielski bramkarz.

Jednocześnie Aaron Ramsdale zdradził, że po rodzinnej tragedii mógł liczyć na wsparcie trenera Arsenalu, Mikela Artety. Hiszpan za wszelką cenę starł się pomóc 25-latkowi, gdy ten nie mógł poradzić sobie z emocjami.

"Kiedy wróciliśmy, nie powiedziałem wielu osobom, co się stało. Wiedziała tylko moja rodzina, koledzy z drużyny i oczywiście Mikel. Był fantastyczny we wszystkim. Nawet w środku wyścigu o tytuł, kiedy klub był pod tak dużą presją, zapytał mnie, czy potrzebuję trochę wolnego, żeby sobie ze wszystkim poradzić. Mikel robił wszystko, aby upewnić się, że u mnie i mojej rodziny jest wszystko w porządku" - czytamy na The Players Tribune.

Zaledwie kilka dni po tragedii późniejsi wicemistrzowie Premier League rozgrywali mecz z Tottenhamem, a w bramce Arsenalu stanął Ramsdale. "Trzy dni później graliśmy ze Spurs w derbach i dla mnie to był jedyny sposób, aby się od tego oderwać. Piłka nożna zawsze była moją ucieczką. Powiedziałem trenerowi, że chcę grać" - dodał golkiper.

Aaron Ramsdale trafił do Arsenalu w 2021 roku, odchodząc z Sheffild United za 28 mln euro. Do tej pory angielski bramkarz rozegrał w zespole z Emirates Stadium 78 spotkań, w których zaliczył 29 czystych kont.