Ciary przy Łazienkowskiej. Kibice Legii zrobili coś nieprawdopodobnego [WIDEO]

"Postaramy się, abyście ten wieczór zapamiętali na dłużej, ale musicie być z nami" - apelowali dwa dni przed meczem "Nieznani Sprawcy", czyli grupa kibiców Legii odpowiedzialna za przygotowywanie opraw meczowych. Podobne prośby kierował klub, który w mediach społecznościowych też zachęcał kibiców do kupowania biletów na czwartkowy mecz z Ordabasami. "Gramy o awans, potrzebujemy Twojego wsparcia na trybunach. Namawiajcie koleżanki i kolegów, zabierajcie rodziny i do zobaczenia na stadionie!" - pisała Legia.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski o fascynacji światem kibiców. "Z tego się to bierze"

Lech pokazał, co to znaczy mieć mecz pod kontrolą. Dwa gole w samej końcówce

W czwartek - w przeciwieństwie do meczu pierwszej kolejki ekstraklasy, kiedy Legia przy pełnych trybunach podejmowała ŁKS (3:0) - zabrakło trochę do kompletu. Ale stadion i tak był prawie pełen. A na pewno "Żyleta", czyli trybuna, na której kibice Legii najczęściej prezentują oprawy. Nie inaczej było tym razem. Zaczęło się tradycyjnie od odśpiewania "Snu o Warszawie", ale to nie był koniec nawiązań do utworu Czesława Niemena, bo "Sen o Warszawie" pojawił się także na transparencie rozwieszonym wzdłuż "Żylety". Wszystko uzupełniała tzw. sektorówka, czyli wielka flaga, na której widniała panorama odbudowanej Warszawy, a za nią tło z walczącymi powstańcami i ruinami stolicy. Do tego cały stadion głośno - jeszcze przed "Snem o Warszawie" - odśpiewał patriotyczną pieśń "Warszawskie Dzieci".

O tamtej oprawie kibiców Legii rozpisywał się cały świat

To nie pierwsza oprawa kibiców Legii w hołdzie powstańcom warszawskim. Podobnie było choćby pięć lat temu - podczas meczu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów z FK Astaną (1:0). Na trybunach zaprezentowana została wówczas biało-czerwona kartoniada, na której widniał rok wybuchu powstania. Przed nią, z dachu, zrzucone zostało płótno przedstawiające niemieckiego żołnierza przykładającego pistolet do głowy małego powstańca. Na oprawę składał się również transparent w języku angielskim: "Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 tys. ludzi, tysiące z nich były dziećmi".

Hołd oddany przez kibiców Legii przykuł uwagę światowych mediów. O oprawie i obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego napisały m.in. serwisy internetowe "Daily Mail", calciomercato.com czy "Sports Illustrated", czyli jedno z największych mediów sportowych w Stanach Zjednoczonych, które wówczas podkreślało, że warszawscy kibice słyną z prawicowych poglądów i patriotyzmu i to nie była ich pierwsza oprawa upamiętniająca ważne wydarzenia w historii Polski.