Europejski kopciuszek szokuje w LKE! Historyczny sukces 53. kraju w rankingu UEFA

Santa Coloma w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzyła się z Sutjeską. W meczu rozegranym w Czarnogórze lepsi okazali się gospodarze, którzy pewnie wygrali 2:0. W związku z tym wydawało się, że są bardzo blisko awansu. Rewanż odbył się w czwartek o godzinie 17:00.

Historyczny sukces Santa Coloma. Odwrócili losy dwumeczu

Od pierwszych minut nieoczekiwanie lepiej prezentowała się Santa Coloma. Ekipa z Andory miała wyraźną przewagę i przyniosło to skutki w 35. minucie. Wówczas na listę strzelców wpisał się Mario Mourelo. W drugiej części spotkanie nieco się wyrównało. Sutjeska miała kilka okazji, ale nie potrafiła ich wykorzystać. Tego samego nie można powiedzieć o gospodarzach, którzy w 71. minucie podwyższyli prowadzenie i tym samym wyrównali stan rywalizacji w dwumeczu. Bramkę zdobył Marc Nierga i sensacja wisiała w powietrzu.

Duża sensacja w LKE. Niedawny półfinalista wyeliminowany. To świetne wieści dla Lecha

Po 90 minutach wynik się już nie zmienił i aby rozstrzygnąć starcie, potrzebna była dogrywka. Tuż po jej rozpoczęciu Santa Coloma ponownie zaskoczyła wszystkich i strzeliła kolejnego gola. Piłkę do siatki wpakował Ivan Garrido. W dalszej części dodatkowego czasu piłkarze byli już wyraźnie zmęczeni i żadna ze stron nie była w stanie przeprowadzić groźnej akcji. Ostatecznie Santa Coloma wygrała 3:0 i w kapitalny sposób odwróciła losy tej rywalizacji. Po zakończeniu spotkania piłkarze z Andory po prostu padli na murawę.

Awans Santa Coloma do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji jest największym sukcesem andorskiej piłki w historii. Do tej pory kluby z tego kraju kończyły zmagania maksymalnie na drugim etapie. Andora to europejski kopciuszek. Przed tym sezonem zajmowała 53. miejsce w rankingu UEFA. Niżej były jedynie Czarnogóra i San Marino. Dobra gra andorskich klubów spowodowały, że malutki kraj w Pirenejach awansował na 50. miejsce w rankingu UEFA.

Teraz ekipę z miasta Santa Coloma czeka bardzo trudne zadanie, ponieważ jej kolejnym rywalem będzie AZ Alkmaar. Szansę na awans do trzeciej rundy ma również inny andorski klub. Mowa o Interze Escaldes, który w pierwszym meczu pokonal 2:1 Hibernian. Rewanż odbędzie się w czwartek.

Santa Coloma to 13-krotny mistrz Andory, który w minionych latach regularnie grał w europejskich pucharach. Mecze rozgrywa na malowniczo położonym Estadi Comunal d'Aixoval, który może pomieścić 1800 kibiców.