Gol w ostatniej minucie dawał im dogrywkę. VAR uratował Hiszpanów i UEFA

To była jedna z ostatnich akcji meczu w Sewilli. Po dośrodkowaniu z prawej strony gola na 1:0 dla Zenita Sankt Petersburg strzelił Dmitrij Czistiakow. Gola na wagę dogrywki, bo w pierwszym meczu mistrzowie Rosji przegrali 2:3.

Dogrywki w Hiszpanii jednak nie było, bo sędzia anulował gola Czistiakowa po analizie VAR. Arbiter zdecydował, że blokujący rywali Aleksandr Jerochin faulował jednego z zawodników Betisu, czym uniemożliwił mu interwencję przy akcji gości.

- Nie widziałem zdarzenia i nie będę go komentował. Szkoda, że nie uznano tej bramki, ale teraz już nic nie zrobimy - powiedział po meczu trener Zenitu, Siergiej Siemak.

VAR uratował UEFA

Zdecydowanie ostrzej na sytuację zareagowały media. Te w znacznej mierze broniły mistrzów Rosjan, nie dopatrując się faulu Jerochina na przeciwniku. Według dziennikarzy VAR uratował nie tylko Betis przed dogrywką, ale też UEFA przed trudnymi decyzjami.

Wszystko to oczywiście w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Działania wojenne, jakie Rosjanie rozpoczęli w czwartek, mogą mieć konsekwencje w świecie piłki nożnej. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny finał Ligi Mistrzów jednak nie odbędzie się w Sankt Petersburgu i wciąż nie wiadomo, czy do skutku dojdzie mecz Rosja - Polska w barażach o mundial.

Jeśli Zenit awansowałby do kolejnej rundy Ligi Europy, to UEFA prawdopodobnie nakazałaby mistrzom Rosji grać mecze na neutralnym terenie. Dla europejskiej federacji to sytuacja trudna, ponieważ nie spieszy się ona z nakładaniem sankcji na rosyjskie kluby. W przypadku Zenitu byłoby to jeszcze trudniejsze, ponieważ sponsorem klubu jest Gazprom, który sponsoruje też rozgrywki Ligi Mistrzów czy mistrzostw świata.

"VAR ratuje UEFA i Betis. Nie muszą decydować, czy Zenit St. Petersburg musi grać na neutralnych obiektach" - napisał na Twitterze szef "The Independent", Miguel Delaney.

Mecz w Sewilli zakończył się bezbramkowym remisem i to Betis awansował do 1/8 finału Ligi Europy.