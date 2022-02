Klęska BVB. Najgorszy wynik od 10 lat. Znamy wszystkie drużyny 1/8 finału LE

Borussia Dortmund znalazła się w dramatycznej sytuacji już po pierwszym meczu z Rangers FC. Na własnym stadionie lepszy okazał się szkocki zespół, który wygrał 4:2, co postawiło zespół Marco Rose'a w bardzo trudnej pozycji. Już początek meczu w Szkocji pokazał, że Borussia jest w arcytrudnej sytuacji - gola w 22. minucie z rzutu karnego zdobył Tavernier. Niemiecki zespół błyskawicznie odpowiedział. Najpierw do remisu doprowadził Bellingham, a chwilę później gola na 2:1 zdobył Malen. Tuż po przerwie do remisu doprowadził Tavernier. Do końca meczu wynik się już nie zmienił, a to oznacza, że Borussia Dortmund odpada już w 1/16 finału Ligi Europy.

Tym samym Borussia Dortmund notuje najgorszy wynik w europejskich pucharach od 10 lat. Po raz pierwszy od sezonu 2011/2012 niemiecki zespół nie awansował co najmniej do 1/8 finału europejskich pucharów. Wówczas odpadli w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Zenit odpada po anulowaniu gola w 90. minucie meczu

Wiele emocji przyniósł także mecz Betisu z Zenitem Sankt Petersburg. Według wielu, spotkanie nie powinno w ogóle dojść do skutku po ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę. Pod stadionem w Sewilli zebrali się Ukraińcy, którzy protestowali z hasłem "nie chcemy wojny". Hiszpański zespół musiał bronić jednobramkowego prowadzenia - w Rosji wygrali 3:2.

Długo utrzymywał się bezbramkowy remis. W ostatnich minutach jednak było bardzo gorąco pod bramką Betisu. W 90. minucie gola na wagę dogrywki (od tego sezonu nie obowiązuje zasada bramek strzelonych na wyjeździe) zdobył Czistiakow. Piłkarze już myślami byli przy dogrywce, gdy analiza VAR wykazała, że gol nie może zostać uznany. Żadna bramka ostatecznie nie padła i do 1/8 finału awansował Betis.

Tym samym poznaliśmy już komplet zespołów, które zagrają w 1/8 finału. Osiem zespołów, które awansowało z 1/16 finału, zmierzy się ze zwycięzcami grup Ligi Europy. Losowanie par odbędzie się już w piątek, 25 lutego. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 10 marca, a rewanże 17 marca 2022.

Komplet wyników 1/16 finału Ligi Europy:

Dinamo Zagrzeb - Sevilla 1:0 (w dwumeczu: 2:3)

1:0 (w dwumeczu: 2:3) Lazio - FC Porto 2:2 (3:4)

2:2 (3:4) Olympiakos - Atalanta 0:3 (1:5)

0:3 (1:5) Real Sociedad - RB Lipsk 1:3 (3:5)

1:3 (3:5) Betis - Zenit 0:0 (3:2)

- Zenit 0:0 (3:2) Napoli - Barcelona 2:4 (3:5)

2:4 (3:5) Rangers - Borussia Dortmund 2:2 (6:4)

- Borussia Dortmund 2:2 (6:4) Braga - Sheriff Tiraspol 2:0 (2:2) Braga wygrała po karnych (3:2)

Zwycięzcy grup Ligi Europy: