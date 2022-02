Gdzie się podział tamten Zieliński? Można było patrzeć z niedowierzaniem

Była 7. minuta spotkania. Lorenzo Insigne wykonywał rzut rożny. Włoch wymienił się spojrzeniami z Piotrem Zielińskim, który nagle wybiegł przed obrońców, by otrzymać piłkę. Kapitan zagrał jednak wprost pod nogi rywala. Ich nieporozumienie zakończyło się kontratakiem Barcelony, którego na gola zamienił Jordi Alba.

Napoli - Barca Screen z ViaPlay

Napoli vs. Barcelona ViaPlay (Screen)

Chwilę później - bo już w 13. minucie - było 2:0 po pięknym, technicznym strzale Frenkiego de Jonga. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, że Napoli, które słynie ze świetnej gry kombinacyjnej, popełnia aż tyle błędów. Gracze Luciano Spallettiego razili nieskutecznością i niechlujstwem, szczególnie podczas rozegrania piłki. - Napoli samo sobie robi krzywdę - dziwił się Michał Borkowski, komentator ViaPlay.

A my nie dowierzaliśmy patrząc w statystyki. Po pierwszej połowie - zakończonej wynikiem 3:1 - gracze Napoli mieli celność podań na poziomie 77 procent. I niestety duża w tym zasługa Zielińskiego, który był jednym z najgorszych na boisku. Po 45 minutach miał na koncie zaledwie 11 podań, a jego skuteczność była tragiczna - zaledwie 61 procent. Właściwie moglibyśmy go pochwalić za jedno niekonwencjonalne podanie piętą, którym zmylił pomocników Barcy.

Ale poza tym? Był po prostu bezbarwny. Zresztą, jak cała druga linia Napoli wyraźnie osłabiona brakiem Stanislava Lobotki i Andre Zambo Anguissy. Pomocnicy byli na tyle niemrawi, że poirytowany ich postawą Kalidou Koulibaly, mimo że jest stoperem, starał się zapędzać pod pole karne ter Stegena.

A co się działo po przerwie? Błysk Napoli szybko zgasł

Spalletti wiedział, że nie ma już nic do stracenia, więc od 46. minuty zobaczyliśmy ofensywnego skrzydłowego Matteo Politano, który zastąpił Diego Demme, skupiającego się raczej na destrukcji. Początkowo ta zmiana nieco ożywiła grę Napoli. Ożywił się też Zieliński, który wreszcie zaczął dynamizować akcje. Ale gdy w 59. minucie Pierre-Emerick Aubameyang - po kapitalnie przepuszczonej piłce przez de Jonga - zdobył bramkę na 4:1, to Napoli się już kompletnie rozsypało.

W 70. minucie Zieliński miał dobry pomysł, by zagrać nad obrońcami na wolne pole do Insigne, ale Włoch zbyt szybko wybiegł do piłki, więc sędzia odgwizdał spalonego. 60 sekund później Zieliński otrzymał piłkę tuż przed polem karnym, ale fatalnie skiksował. W 73. minucie opuścił murawę.

Gdzie się podział tamten Zieliński?

Zaledwie tydzień temu Napoli zremisowało 1:1 na Camp Nou, a kibice i eksperci rozpływali się nad Zielińskim, autorem bramki. - Przeciwko Barcelonie czuł się swobodnie, jakby to był kolejny zwykły mecz z ligowym średniakiem - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

W czwartek Polak nie zasłużył na brawa. Był jednym z najgorszych na boisku. A przecież mówimy o 27-letnim liderze Napoli. Z obecnej kadry tylko Lorenzo Insigne ma więcej meczów w barwach Napoli, niż Zieliński, który rozgrywał już 288. mecz. Na stadionie im. Diego Armando Maradony został przyćmiony przez de Jonga, bohatera meczu.

W końcówce spotkania rozmiary porażki zmniejszył Politano, który strzelił na 2:4. W 1/8 finału Ligi Europy zagra Barcelona, a Napoli skupi się na Serie A. Neapolitańczycy pewnie marzą o scudetto, bo tracą tylko dwa punkty do Milanu. Ale niech lepiej skupią się na utrzymaniu TOP 4, bo trzeci sezon z rzędu bez Ligi Mistrzów byłby katastrofą.

Statystyki Zielińskiego:

Podania: 23 celne na 34 próby - 74 procent celności

Strzały (celne): 1(0)

Pojedynki (wygrane): 4(0)

Faule: 3

Straty: 13

[Dane za Sofascore.com]