Wiemy, kto awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Kiedy losowanie?

Liga Konferencji Europy to najniższy szczebel europejskich rozgrywek w piłce nożnej. Bezpośredni awans do 1/8 finału wypracowali sobie tylko zwycięzcy swoich grup w fazie grupowej. Wśród nich znalazły się takie zespoły, jak: LASK Linz, KAA Gent, AS Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, FC Kopenhaga, Stade Rennes czy FC Basel. Wszystkie wymienione kluby potencjalnych rywali poznały dopiero w czwartek, 24 lutego.

Liga Konferencji Europy. Kto awansował do 1/8 finału?

Zgodnie z zasadami UEFA do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy trafiły drużyny, które zakończyły fazę grupową rozgrywek na pozycji wicelidera. Ich rywalami na tym etapie fazy pucharowej były zespoły z 3. miejsc w fazie grupowej Ligi Europy.

Osiem par i szesnaście drużyn rywalizowało, aby walczyć o ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Polskich kibiców najbardziej ucieszy fakt, że w grze o trofeum pozostaje Olympique Marsylia. W składzie francuskiego klubu znajduje się bowiem Arkadiusz Milik, który przyczynił się do awansu. W czwartkowym meczu z Karabachem co prawda nie zagrał, ale strzelił za to dwa gole w poprzednim starciu między tymi drużynami.

Najdłuższą ze wszystkich drogę do 1/8 finału przebył za to PAOK Saloniki. FC Midtjylland zapewnił sobie jednobramkową przewagę na własnym stadionie, ale w rewanżu bardzo szybko dał sobie strzelić dwa gole. Piłkarzom PAOK-u wystarczyło sześć minut, aby wyjść na prowadzenie. Midtjylland wywalczył remis w 80. minucie. Wynik 2:2 w dwumeczu panował do ostatniego gwizdka sędziego, a o tym kto awansuje zadecydowały karne. W nich lepsi okazali się Grecy, którzy wygrali 5:3.

Pary 1/8 finału Ligi Konferencji Europy poznamy już w piątek, 25 lutego. Losowanie odbędzie się o godz. 13:00. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Liga Konferencji Europy. Jak zakończyły się mecze 1/16 finału?

Olympique Marsylia 3:0 Karabach (dwumecz - 6:1)

3:0 Karabach (dwumecz - 6:1) PSV Eindoven 1:1 Maccabi Tel Awiw (dwumecz - 2:1)

1:1 Maccabi Tel Awiw (dwumecz - 2:1) Fenerbahce 2:3 Slavia Praga (dwumecz - 4:6)

(dwumecz - 4:6) FC Midtjylland 1:2 PAOK Saloniki (dwumecz - 2:2, karne 3:5)

(dwumecz - 2:2, karne 3:5) Bodo/Glimt 2:0 Celtic Glasgow (dwumecz - 5:1)

2:0 Celtic Glasgow (dwumecz - 5:1) Partizan 2:1 Sparta Praga (dwumecz - 3:1)

2:1 Sparta Praga (dwumecz - 3:1) Vitesse 2:0 Rapid Wiedeń (dwumecz - 3:2)

Drużyny, które awansowały z pierwszego miejsca w grupach: