Kluczowe mecze polskich drużyn. Wielka szansa na ważny awans w rankingu UEFA

W czwartek Legia i Raków zagrają pierwsze mecze decydujących rund eliminacyjnych Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Zespół Czesława Michniewicza zmierzy się ze Slavią Praga, natomiast ostatnią przeszkodą wicemistrzów Polski będzie belgijski Gent. Zbliżające spotkania są także niezwykle ważne ze względu na ranking UEFA, który decyduje o tym, w jakiej rundzie zaczynać będą polskie kluby rywalizację w europejskich pucharach w kolejnych latach.

Ważne mecze polskich klubów w europejskich pucharach. Szansa na awans w rankingu UEFA

Aktualna sytuacja w rankingu UEFA jest z perspektywy Polski arcyciekawa. W sezonie 2021/2022 polskie kluby zgromadziły 3,000 punkty. W całej Europie lepszym wynikiem może się w tym sezonie jedynie Szwecja (3,375 pkt). To także drugie najlepsze osiągnięcie w ostatnim pięcioleciu poza ubiegłym sezonem, w którym Lech Poznań awansował do fazy grupowej Ligi Europy.

Przed sezonem Polska zajmowała 32. miejsce w rankingu UEFA. Solidna gra polskich ekip, które w pierwszych rundach uniknęły kompromitacji, sprawiła, że awansowaliśmy na 29. miejsce, wyprzedzając Białoruś, Słowację i Azerbejdżan. Biorąc pod uwagę obecny sezon, Polska ma w tym momencie 14,250 pkt. Przed nami są Słowenia (14,750 pkt) oraz Kazachstan (14,500 pkt).

Taka sytuacja daje nadzieję na kolejne awansy w rankingu UEFA, gdyż za każdy wygrany mecz w eliminacjach europejskich pucharów doliczane jest 0,250 punktu, zaś za remis 0,125. Oba kraje mają jednak swoich reprezentantów, którzy również mogą zapunktować. Słoweńska Mura zmierzy się w el. LE ze Sturmem Graz. Kazachowie mają swoich reprezentantów w el. LKE. Szachtar Karaganda zagra z Maccabi Tel Awiw, a Kajrat Ałmaty z luksemburską Folą.

Dla polskich klubów perspektywa awansu co najmniej na 28. pozycję byłaby bardzo korzystna, gdyż oznaczałoby to, że wszystkie trzy ekipy kwalifikujące się do Ligi Konferencji Europy zaczynałyby europejskie rozgrywki od II rundy eliminacji. W tym sezonie Śląsk musiał rozpocząć rywalizację już od I rundy, za rok taka sytuacja czekać będzie dwie ekipy (przy rozstawieniach brany był ranking na koniec sezonu 2020/2021).

Legia i Raków w europejskich pucharach. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

Mecz Raków Częstochowa - KAA Gent rozpocznie się w czwartek 19 sierpnia o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na TVP Sport. Rozpoczęcie meczu Slavia Praga - Legia Warszawa zaplanowane jest z kolei na godzinę 19:00. Jego transmisja będzie dostępna na TVP 2. Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE z obu występów polskich pucharowiczów na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.