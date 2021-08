Manchester United chce za wszelką cenę zatrzymać Pogbę! Kosmiczna oferta

Przyszłość Paula Pogby jest niepewna od kilku miesięcy. Francuz, który był kluczową postacią Manchesteru United w sobotnim meczu z Leeds United (5:1), wielokrotnie miał wyrażać chęć opuszczenia klubu. O przyszłości Pogby wyrażał się też jego agent Mino Raiola, który mówił wprost, że jego klient odejdzie z Old Trafford.

REKLAMA

Zobacz wideo Raków gra dalej w Europie. "W starciu z Gent nie stawiam ich na straconej pozycji"

Francuza łączono m.in. z Juventusem, jednak od dłuższego czasu za faworyta do pozyskania pomocnika uważano Paris Saint Germain. Wicemistrzowie Francji mieli być gotowi do zapłacenia odpowiedniej kwoty do pozyskania Pogby, którego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku.

Zapędy PSG powstrzymał jednak transfer Lionela Messiego. "The Independent" informował niedawno, że tego lata Pogba do Paryża na pewno nie trafi, ale nie znaczy to, że wicemistrzowie Francji zrezygnowali z pomocnika. PSG miało przygotować ofertę, która miałaby skłonić zawodnika do przenosin za rok, gdy wygaśnie jego obecny kontrakt z Manchesterem United.

Zaskakujący transfer w Serie A! Takiego ruchu nie było we Włoszech od 40 lat

Umowa Pogby z angielskim klubem wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Oznacza to, że od 1 stycznia zawodnik będzie mógł rozpocząć negocjacje z nowym pracodawcą. PSG miało przygotować dla piłkarza kontrakt gwarantujący mu zarobki w wysokości aż 600 tysięcy euro tygodniowo (około 510 tysięcy funtów).

Manchester United czeka na odpowiedź Pogby

Nie wiadomo jednak, czy Pogba zdecyduje się na przenosiny do nowego klubu. Francuz wciąż pozostaje w planach Ole Gunnara Solskjaera, który widzi w nim jedno z najważniejszych ogniw swojej drużyny. Manchester United ma zamiar zrobić wszystko, by zatrzymać pomocnika na Old Trafford.

Jak poinformował portal "The Athletic", Manchester United pod koniec zeszłego sezonu zaoferował Pogbie nową umowę. Kontrakt miałby obowiązywać do 2025 roku z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Najważniejsze są jednak finanse. Nowy kontrakt miałby gwarantować Pogbie zarobki w wysokości 400 tysięcy funtów tygodniowo.

To oferta niższa niż ta, jaką miałoby złożyć piłkarzowi PSG. Jeśli Francuz zdecydowałby się jednak pozostać w Manchesterze United, to nie tylko otrzymałby sporą podwyżkę (obecnie zarabia 290 tysięcy funtów tygodniowo), ale zostałby też najlepiej opłacanym zawodnikiem klubu. Obecnie najwyższy kontrakt w Manchesterze United ma David de Gea, który zarabia 375 tysięcy funtów tygodniowo.

Kontuzja Manuela Neuera! Bayern przekazał niepokojące informacje

Pogba trafił do Manchesteru United z Juventusu w sierpniu 2016 r. Angielski klub zapłacił za pomocnika 105 mln euro, co przez rok było najwyższą kwotą odstępnego w historii. Rekord ten pobił dopiero Neymar, który zmienił FC Barcelonę na PSG za 222 mln euro.

Pogba wygrał z Manchesterem United Puchar Ligi oraz Ligę Europy. Oba trofea Francuz zdobył w sezonie 2016/17.