Legia i Raków grają o wielkie pieniądze! Jakie nagrody czekają ich za awans do fazy grupowej?

W czwartek Legia i Raków zagrają pierwsze mecze decydujących rund eliminacyjnych Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Zespół Czesława Michniewicza zmierzy się ze Slavią Praga, natomiast ostatnią przeszkodą wicemistrzów Polski będzie belgijski Gent. Dla obu polskich klubów będą to niezwykle ważne starcie, gdyż za awans do fazy grupowej obu pucharów czekają całkiem spore pieniądze.

REKLAMA

Zobacz wideo "Niewielu polskich trenerów aż tak gruntownie analizuje swoich rywali, jak Michniewicz"

Polskie kluby zaczynają grę o duże pieniądze

Jeśli Legia przejdzie Slavię Praga, dostanie za awans do fazy grupowej Ligi Europy 3,63 milionów euro. Przegrany otrzyma natomiast 2,94 mln euro, bo na tyle premiowany jest natomiast awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. O taką kwotę gra Raków w dwumeczu z Gent. W przypadku Legii różnica około 700 tys. euro nie jest duża, biorąc pod uwagę całą sumę, ale w Lidze Europy mistrzowie Polski mogą zarobić wyższe stawki za ewentualne zwycięstwa bądź remisy. UEFA wyceniła wygraną na 630 tys. euro, zaś remis na 210 tys. euro. W Lidze Konferencji te stawki to odpowiednio 500 tys. euro oraz 166 tys. euro.

Legia nie będzie szukać następcy Juranovicia! Dariusz Mioduski zdradził plany

Jak dotąd Legia Warszawa zarobiła 1,14 milionów euro, ale pewne jest, że kwota ta wzrośnie co najmniej do 4 milionów euro. Konto Rakowa z tytułu udział w tegorocznej edycji europejskich pucharach zwiększyło się o 1,65 milionów euro.

Raków przed historyczną szansą. "Wiemy, czego się spodziewać po Gencie"

Legia i Raków grają o fazę grupową europejskich pucharów. Gdzie i kiedy oglądać?

Mecz Raków Częstochowa - KAA Gent rozpocznie się w czwartek 19 sierpnia o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na TVP Sport. Rozpoczęcie meczu Slavia Praga - Legia Warszawa zaplanowane jest z kolei na godzinę 19:00. Jego transmisja będzie dostępna na TVP 2. Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE z obu występów polskich pucharowiczów na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.