Legia Warszawa gra o Ligę Mistrzów! Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Po wyeliminowaniu mistrza Norwegii Bodo/Glimt (5:2 w dwumeczu) wydawało się, że mistrzów Polski czeka nie najtrudniejsze zadanie z najlepszym klubem w Estonii. To jednak była tylko teoria, bo na boisku warszawski zespół mimo zwycięstwa zaprezentował się słabo. Wynik to być może jedyna pozytywna rzecz, jaką można wynotować z meczu Legii Warszawa z Florą Tallin w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Legia wygrała 2:1, ale jej gra pozostawiała mnóstwo do życzenia. Teraz czas na rewanż.

REKLAMA

Zobacz wideo Cieszynka grozy Kapustki i gol w Lopesa w 91. minucie. Słabą Legię czeka trudny rewanż

Tak Paulo Sousa oglądał mecz Pogoni Szczecin. "Nie bawi się"

Flora Tallin - Legia Warszawa. Kiedy i gdzie odbędzie się mecz?

Rewanż został zaplanowany na wtorek (27.07). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Mecz odbędzie się w Estonii, gdzie na legionistów czeka upalna pogoda.

Legia - Flora Tallin. Gdzie można obejrzeć mecz 2. rundy el. Ligi Mistrzów?

Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport, a także na TVPSPORT.PL, w aplikacji mobilnej oraz na Smart TV. Dodatkowo relację pisemną z meczu Legii można śledzić na portalu Sport.pl. U nas, tuż po meczu, znajdziecie też fachowe analizy i felietony dotyczące gry mistrza Polski.

Znakomity mecz Kamila Wilczka! Dwa gole, a jego zespół rozbił rywala

Flora - Legia. Kto skomentuje mecz?

Kto skomentuje? Duetem komentatorskim w TVP Sport będzie Maciej Iwański i Robert Podoliński. Studio poprowadzi Mariusz Jankowski, a jednym z ekspertów będzie Marcin Żewłakow.

Legia Warszawa. Z kim zagra w Lidze Mistrzów? A z kim w Lidze Europy?

Legia Warszawa już przed dwumeczem z Florą Tallin poznała swojego potencjalnego rywala w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów w przypadku wygranej. Będzie to zwycięzca dwumeczu pomiędzy Dinamem Zagrzeb a Omonią Nikozja. Jeśli wygrają Chorwaci, to w przypadku pokonania Dinama będzie rozstawiona w fazie play-off. Jeśli Wojskowi ulegną Florze, to zagrają z Dinamem lub Omonią w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy.