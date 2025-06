Ważne wieści dla Lewandowskiego po finale LM. Oto ranking Złotej Piłki

42 - tyle bramek zdobył Robert Lewandowski w sezonie 2024/25. To, jak również sukcesy z FC Barceloną (krajowy tryplet), stawiało go w szerokim gronie faworytów do Złotej Piłki. Jak obecnie wyglądają jego szanse na wyróżnienie?

Robert Lewandowski zdobędzie Złotą Piłkę? Tak widzą jego szanse

Temu przyjrzał się portal goal.com. Po sobotnim finale Ligi Mistrzów (PSG 5:0 Inter Mediolan) opublikował on ranking kandydatów do prestiżowej nagrody, gdzie napastnik FC Barcelony znalazł się na 11. miejscu - czyli niżej niż wcześniej. "Po tym, jak nie znalazł się na krótkiej liście nominowanych do Złotej Piłki w 2024 roku, wydawało się, że długa i jak dotąd bezowocna próba Polaka zdobycia (nagrody - red.) dobiegła końca" - czytamy w uzasadnieniu.

"Jednak po ponownym spotkaniu z Hansim Flickiem, jego byłym trenerem z Bayernu Monachium, w Barcelonie, 36-latek cofnął się w czasie, aby ponownie stać się jedną z najpotężniejszych 'dziewiątek' w Europie. Wiek czasami pokazuje oznaki doganiania weterana, w jego własnej drużynie jest niewątpliwie więcej ekscytujących zawodników do oglądania, nie mówiąc już o rywalach Barcelony, ale Lewandowski przygotowuje się do powrotu w okolice pierwszej dziesiątki Złotej Piłki dzięki swojej świetnej kampanii" - dodano.

A jak wygląda czołówka zaktualizowanego zestawienia? Na podium utrzymali się Raphinha oraz Lamine Yamal, którzy dalej są odpowiednio na trzeciej oraz drugiej pozycji. A pierwszy jest Ousmane Dembele, niekwestionowany lider paryskiego zespołu, największego wygranego minionej kampanii (trzy krajowe trofea plus LM). Zresztą na 20-osobowej liście jest aż dziewięciu graczy najlepszej drużyny w Europie.

Ranking faworytów do Złotej Piłki wg portalu goal.com