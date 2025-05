Hiszpanie trąbią o Marciniaku tuż przed meczem. Na Barcelonę padł blady strach

Inter Mediolan i FC Barcelona we wtorkowy wieczór powalczą o awans do finału Ligi Mistrzów, a nad boiskowymi wydarzeniami będzie czuwał Szymon Marciniak. W hiszpańskich mediach nie brakuje jednak obaw przed pracą polskiego sędziego. "Wprawia Hansiego Flicka w drżenie" - czytamy o Marciniaku. O co chodzi?

