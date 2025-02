Napisali o Moderze, co zrobił w debiucie w LM. Poniesie się po świecie

Jakub Moder zadebiutował w barwach Feyenoordu Rotterdam w Lidze Mistrzów. Polak nie mógł zostać zgłoszony na końcówkę fazy ligowej, więc wystąpił dopiero w play-offach przeciwko Milanowi. Moder zagrał 90 minut, a Feyenoord wygrał 1:0 na De Kuip po bramce Igora Paixao. W ten sposób Feyenoord znacznie przybliżył się do awansu do 1/8 finału.

Moder został 119. piłkarzem z Polski, który zagrał w rozgrywkach Ligi Mistrzów. - Sam debiut to spełnienie marzeń. Kiedy poleciał hymn Ligi Mistrzów, to miałem ciary, nie ukrywam. Zwycięstwo w tym meczu smakuje jeszcze lepiej, więc się cieszymy. Potrzebuję tego rytmu, by wrócić do swojej najlepszej dyspozycji. Zagrałem trzy spotkania - może nie były one idealne, ale budują pewność siebie. Dzisiaj zanotowałem 90 minut bez żadnych problemów - mówił Moder w wywiadzie dla Canal+ Sport.

Moder był też bardzo chwalony przez ekspertów. "Włączyłem, żeby obejrzeć Milan, a oglądam jak Jakub Moder sobie rozstawia po kątach Leao, Gimeneza czy innego Fofanę", "Moder gra dziś bardzo dobrze. Często wygrywa ważne pojedynki, spokój przy piłce", "wyraźnie coraz lepszy i spokojniejszy z każdym kolejnym meczem" - czytamy.

Ależ słowa o Moderze po Lidze Mistrzów. "Jak skała"

Moder otrzymał bardzo wysokie noty z holenderskich i włoskich mediów po meczu z Milanem. Serwis fr12.nl przyznał mu ocenę 8,9 w skali 1-10. Wyżej oceniony został tylko Igor Paixao, a więc strzelec gola. Z kolei portal fr-fans.nl dał Moderowi notę 8,4. "Moder dobrze czytał grę i był pomiędzy wszystkim. Był silny fizycznie i spokojnie utrzymywał się przy piłce. To był zdecydowanie jego najlepszy występ dla Feyenoordu" - napisał portal voetbalprimeur.nl.

Włosi też przyznali Moderowi wysokie oceny za to spotkanie. "Zabrał wiele piłek i wykonał niezwykłą pracę z taktycznego punktu widzenia. Jak skała" - pisze calciomercato.com. "Zwinny w swoich ruchach. Miał wiele przechwytów i za każdym razem wybierał najbardziej funkcjonalne rozwiązanie dla zespołu. Świetna wydajność" - dodaje tuttomercatoweb.com.

"Gra czysto w środku pola i utrzymuje tempo, gdy trzeba natychmiast interweniować" - pisze włoski oddział Eurosportu. "Podobnie jak jego koledzy z drużyny, włożył w ten mecz dużo intensywności i "gryzł kostki" przeciwników. Jego wkład w mecz był cenny, choć nie był tak przyjemny dla oka, jak inni" - podsumowuje numero-diez.com.

Rewanżowe spotkanie Milanu z Feyenoordem odbędzie się we wtorek o godz. 18:45. Trzy dni wcześniej Feyenoord zagra w Eredivisie z NAC Breda. Z kolei Milan będzie miał przed sobą rywalizację z Hellasem Verona.