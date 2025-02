Hiszpanie piszą o kontrakcie Szczęsnego. Sensacja!

Po dłuższym okresie spędzonym na ławce rezerwowych Wojciech Szczęsny wywalczył miejsce w podstawowym składzie FC Barcelony. Hansi Flick jasno nazwał go bramkarzem numer jeden, a to skłania do dyskusji nt. przyszłości polskiego golkipera. W środę kolejny raz tę kwestię poruszyło "Mundo Deportivo".

3 Fot. Rodrigo Antunes / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl