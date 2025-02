Co za debiut Jakuba Modera w Lidze Mistrzów! Eksperci nie dowierzali

Jakub Moder po raz pierwszy w karierze wystąpił w meczu Ligi Mistrzów. I było to istne "wejście smoka". W zaledwie czwartym meczu w barwach holenderskiego Feyenoordu zaprezentował się wręcz wybornie i to przeciwko wielkiemu Milanowi. Polak pracował bardzo intensywnie, wygrał aż 10 pojedynków o piłkę i notował kluczowe odbiory. M.in. dzięki jego postawie Feyenoord wygrał 1:0 po golu Igora Paixao. Nic więc dziwnego, że komentujący na platformie X nie posiadali się z zachwytu.

Reaktywacja Modera. Niebywała, co pokazał przeciwko Milanowi. "Takiego potrzebujemy"

- Naprawdę elegancko wygląda Moder na tle Milanu. W dodatku jako najgłębiej ustawiony ze środkowych pomocników, takiego potrzebujemy - ocenił Mateusz Rokuszewski, dziennikarz Canal + Sport.

- Pięknie dziś sobie Moder poczyna w meczu z Milanem. Wygląda bardzo pewnie jak ten najgłębszy rozgrywający. Oby to był krok w dobrą stronę - zauważył Filip Tomana z portalu igol.pl. - Jakub Moder dziś, to jest Jakub Moder, jakiego chcemy widzieć. Pierwsza połowa klasa, pełno dobrych zagrań i gry bez piłki, która kosztuje go dużo sił. W drugiej od początku aktywny i pewny w rozegraniu, dobrze czyta grę - dodał później.

- Jakub Moder gra dziś bardzo dobrze. Często wygrywa ważne pojedynki, spokój przy piłce - napisał holenderski dziennikarz Pieter Zwart.

- Włączyłem, żeby obejrzeć Milan, a oglądam jak Jakub Moder sobie rozstawia po kątach Leao, Gimeneza czy innego Fofanę. Świetna I połowa Polaka-rodaka. W obronie wzór - napisał dziennikarz "Przeglądu Sportowego", Mateusz Janiak.

Wszyscy rozpływają się nad Moderem. "Najlepszy na boisku"

- Feyenoord do przerwy prowadzi z AC Milan po golu Igora Paixao. Ale to, co interesuje Polaków zapewne najbardziej: Moder tak zwany TOP. Spokój. Opanowanie. Trzyma środek pola. Pokusimy się o stwierdzenie, że najlepszy na boisku - chwalił w przerwie profil Feyenoord Polska.

- Jestem pod wrażeniem nowego nabytku Feyenoordu - Modera. Wnosi do drużyny jad, ducha walki i inteligencję - komplementował holenderski kibic Rogier van Vliet.

- Kapitalny Jakub Moder w pierwszej połowie meczu z Milanem. Świetne odbiory, pewny w pojedynkach z rywalami, naprawdę dobrze się porusza w środku pola. Daje radę na szóstce. Na koniec połowy jeszcze kapitalny odbiór wślizgiem na ryzyku. Oby tak też po przerwie - podsumował Tomek Hatta z igol.pl.

- Ale dobry w pierwszej połowie Jakub Moder. Dziś zdecydowanie bardziej szóstka niż box-to-box, a tego "odkurzania" jest cała masa. Wyraźnie coraz lepszy i spokojniejszy z każdym kolejnym meczem, bo z Ajaksem i PSV było trochę ciężarów - ocenił Adam Delimat z "Łączy nas piłka".