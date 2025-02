Bayern stracił gola w 1. minucie! Nagle do akcji wkroczył sędzia

"Atalanta Bergamo w fazie ligowej Ligi Mistrzów była jednym z najbardziej bramkostrzelnych zespołów. Strzeliła aż 20 goli. To jednak przeszłość. W środę podopieczni Gian Piero Gasperiniego zagrali na Jan Breydel Stadionie w Brugii. Wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, ale wtedy nadeszła 91. minuta, a turecki sędzia wskazał na jedenasty metr" - tak na Sport.pl relacjonowaliśmy pierwsze środowe spotkanie w ramach fazy play-off Ligi Mistrzów.

