Wielka rewolucja w Lidze Mistrzów. Mało kto się tego spodziewał. "Sensacyjne"

Patrząc na końcową tabelę fazy ligowej Ligi Mistrzów, można odnieść wrażenie, że wszystko poszło zgodnie z planem. Wielcy grają dalej, "malutcy" (w skali Ligi Mistrzów) zaliczyli z kolei spektakularny oklep, tracąc w ośmiu kolejkach po blisko 30 goli. Spod topora uciekł nawet Manchester City, który przegrywał w ostatniej kolejce z Club Brugge, ale w końcu wbił trzy gole i awansował. Na pierwszy rzut oka nic się więc nie zmieniło. Mimo to debiut nowego formatu Champions League przyniósł powiew świeżego powietrza.

UEFA nie kłamała. Każdy gol miał znaczenie

"Zwycięzcami są ci dwaj panowie oraz cały zespół realizatorski" - napisał Michał Kołodziejczyk, szef Canal+ Sport, po ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. W ten sposób docenił Rafała Dębińskiego i Grzegorza Kaczmarczyka, którzy na antenie stacji prowadzili multiligę.

Jak trudne to zadanie, pokazać mogło tylko zmierzenie się z 18 meczami naraz. Gdy sygnał oznaczający gola na którymś ze stadionów wybrzmiał po raz pierwszy, lawinowo padały kolejne. Początkowo oglądający mieli prawo poczuć się przytłoczeni i przebodźcowani, jednak szybko okazało się, że nie ma czasu nawet zerknąć w telefon, bo za chwilę może ominąć nas coś bardzo istotnego. A przecież mało który kibic jest w stanie w obecnych czasach obejrzeć mecz piłkarski bez przeglądania swojego smartfona. Już jakiś czas temu firma Nielsen opublikowała badania, że tylko 12 procent ludzi oglądając mecz jest w stanie nie zerkać na telefon i inne urządzenia. Po kilku latach ten odsetek z pewnością jest jeszcze niższy, albowiem naukowcy alarmują, że ciągle spada długość utrzymanej koncentracji, a trendują virale - krótkie formy z TikToka czy shortsów na YouTube.

- Czasami panował chaos, bo bramki padały wszędzie. Nie sądzę jednak, żebym kiedykolwiek jeszcze mógł obejrzeć tylko jeden mecz w moim domu, na mojej kanapie. To było sensacyjne - zachwycał się były napastnik reprezentacji Szkocji Ally McCoist w wywiadzie dla TNT Sports. - To było marzeniem UEFA. Wszystko było na szali, ktoś taki jak Manchester City był o krok od odpadnięcia. To, że potencjalnie odpadli z rozgrywek, zwiększa zainteresowanie kolejną rundą - mówi były bramkarz Joe Hart.

W ubiegłych rozgrywkach przed ostatnimi meczami grupowymi aż 13 drużyn zapewniło sobie awans do 1/8 finału. W tym sezonie tylko Liverpool i Barcelona były pewne miejsca w ósemce. W związku z tym dla aż 27 drużyn ostatnie starcie miało wysoką stawkę.

Multiliga ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów była dwugodzinnym strzałem dopaminowym, a każdy z 63 goli miał wpływ na tabelę na żywo. Znaczenie miał także bilans bramkowy, więc kibic nie mógł pozwolić sobie nawet na chwilę nieuwagi. W tym samym momencie toczyła się walka o miejsce w najlepszej ósemce oraz o awans do 1/16 finału. Doskonale obrazuje to grafika, którą na portalu X zamieścił internauta AbsurDB. Hasło "każdy gol ma znaczenie" nie okazało się wydmuszką, a rzeczywistością. Najboleśniej przekonało się o tym Dinamo Zagrzeb, które pokonało w ostatniej kolejce AC Milan, ale mimo 11 punktów zajęło 25. miejsce z uwagi na negatywny bilans bramek. Chorwacki zespół w pierwszej kolejce przegrał aż 2:9 z Bayernem Monachium. "Wystarczyło" przegrać trochę niżej.

Poprzedni grupowy format Ligi Mistrzów był nudny i przewidywalny. Już po losowaniu fazy grupowej z łatwością można było wskazać faworytów do gry w 1/8 finału. "Typy najczęściej się sprawdzały - w ostatnich sezonach do fazy pucharowej średnio przechodziło piętnaście najbogatszych klubów. Przeciętnie na jedną edycję przytrafiała się jedna niespodzianka pokroju odpadnięcia Barcelony, Juventusu czy Manchesteru United" - analizował kilka miesięcy temu Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Sukces działaczy czy tylko iluzja?

Czy nowy format z fazą ligową to zmienił? Nie. Najwięksi ostatecznie się uratowali, a dysproporcja między drużynami wciąż jest spora. Niezaprzeczalnie jednak dostaliśmy dużo większe emocje - a przynajmniej ich iluzję - do samego końca, a przecież o to w tej zabawie chodzi.

Wszystkie działania UEFA są podyktowane chęcią zarabiania coraz więcej, ale być może w końcu dokonano zmiany z korzyścią dla widza. Aż 58 proc. ankietowanych w sondażu BBC ocenia ją pozytywnie. I zapewne po oswojeniu się z nim, nawet tradycjonaliści i konserwatyści zmienią zdanie. Przecież czterozespołowa faza grupowa też kiedyś była nowością.