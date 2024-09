UEFA chodzi na smyczy i popełnia błąd za błędem. Nowa LM? Dajmy spokój

Sama UEFA w promocyjnym klipie zażartowała z nowego formatu Ligi Mistrzów. Kolejni piłkarze - Gianluigi Buffon, Luis Figo i Rodri narzekają w nim, że nic nie rozumieją z wprowadzonych zmian. "Co to jest?! Ale to skomplikowane" - mówią naprzemiennie. Wreszcie pojawia się Zlatan Ibrahimović, który objaśnia wszystkim najważniejsze zasady i nagle stwierdza, że są prawie takie same, jak w Superli… Nie kończy, bo przerywa mu prezes Aleksander Ceferin. Orkiestra przestaje grać, zapada cisza. "Superliga" to słowo zakazane. "Mówiłem ci… Ona nigdy nie powstanie" - cedzi z satysfakcją Ceferin, podszczypując prezesów zbuntowanych klubów, z Florentino Perezem z Realu na czele. Zabawne, pokazujące dystans UEFA. Ale i prawdziwe, bo nowy format faktycznie jest skomplikowany.

Liczba uczestników wzrasta z 32 do 36. Zespoły nie trafią - jak po staremu - do ośmiu czterozespołowych grup, a do jednej wielkiej grupy dla wszystkich. Każda drużyna rozegra osiem meczów - każdy z innym rywalem, cztery u siebie, cztery na wyjeździe, bez rewanżów. Rywali wyłoniło komputerowe losowanie, bo gdyby zespoły dobierać tradycyjnie, ceremonia trwałaby blisko cztery godziny. Na koniec osiem najlepszych zespołów awansuje bezpośrednio do fazy pucharowej, która nie została zmieniona, a kluby z miejsc 25-36 odpadną z Ligi Mistrzów (nie ma już spadków do Ligi Europy). Zespoły z miejsc 9-24 zagrają natomiast w rundzie play-off. Zwycięzcy dołączą do fazy pucharowej, a przegrani odpadną. W skrócie - to tyle.

UEFA słusznie stwierdziła, że w ostatnich latach faza grupowa była przewidywalna i nudna. Zaraz po losowaniu wystarczyło spojrzeć na czterozespołowe grupy, by wskazać dwóch faworytów do awansu. Typy najczęściej się sprawdzały - w ostatnich sezonach do fazy pucharowej średnio przechodziło piętnaście najbogatszych klubów. Przeciętnie na jedną edycję przytrafiała się jedna niespodzianka pokroju odpadnięcia Barcelony, Juventusu czy Manchesteru United. Teraz działacze UEFA zapewniają, że nowy format dostarczy większych emocji i będzie bardziej nieprzewidywalny, a na mecze między największymi klubami nie będzie trzeba czekać do wiosny i fazy pucharowej. Zacierają ręce.

Tyle że to nie system rozgrywek był przyczyną nudy, a system strukturalnych nierówności finansowych. Różnice w budżetach klubów są dziś tak olbrzymie, że już na starcie zabijają rywalizację. Wystarczy spojrzeć na wtorkowy mecz Bayernu Monachium z Dinamo Zagrzeb, który skończył się zwycięstwem gospodarzy aż 9:2! Pozostałe spotkania tego dnia też skończyły się przewidywalnie: Liverpool wygrał z Milanem, Juventus z PSV, Aston Villa z Young Boys, a Real Madryt z Lille. Żadna reforma nie sprawi, że Atalancie, Benfice i Porto będzie łatwiej pokonać Real, Manchester City czy PSG. Żeby wyrównać dysproporcje, najpierw należałoby przestać napychać kieszenie najbogatszych klubów. Ale na to akurat UEFA, chodząca na smyczy największych klubów, ma inne plany - całkowita pula nagród wzrośnie w tym sezonie o ponad 30 proc. - do 2,5 miliarda euro, a najwięcej zgarną oczywiście najbogatsi. Różnice będą więc tylko rosły.

UEFA zapomina, że stawka meczu wpływa na jego atrakcyjność

"Więcej meczów między wielkimi" - powtarza w wywiadach Ceferin. To marketingowe hasełko brzmi nieźle, ale trzeba pamiętać, że kompletnie pomija kontekst meczów. Prezes UEFA próbuje przekonać wszystkich, że samo spotkanie dwóch wielkich klubów - w pierwszej kolejce Milan zagra z Liverpoolem, a w drugiej Arsenal z PSG - wystarczy by rozpalić gigantyczne emocje. Kompletnie pomija, że będą to mecze bez większej stawki. Jest różnica, czy Bayern Monachium gra z PSG w 5. kolejce fazy ligowej, czy jest to mecz fazy pucharowej o ćwierćfinał, półfinał czy finał. UEFA zapomina, że stawka meczu wpływa na jego atrakcyjność. To przecież sedno sportowej rywalizacji.

Federacja, ustami prezesa, zapewnia co prawda, że po rewolucji faza ligowa ma być bardziej emocjonująca, bo zespoły będą do końca walczyć o to, które miejsce zajmą w wielkiej tabeli, ale to też może okazać się naciągane. Otóż szacuje się, że wystarczy 14-15 pkt, by znaleźć się w pierwszej ósemce i bezpośrednio awansować do 1/8 finału oraz zaledwie 8-9 pkt, by zapewnić sobie miejsce w play-offach i uniknąć odpadnięcia! Nie łudźmy się - trenerzy, którzy nieustannie narzekają na przepełnione terminarze i zmęczenie swoich piłkarzy, przy dodatkowych dwóch meczach w fazie ligowej, będą kalkulowali: walczyć za wszelką cenę o zajęcie trzeciego miejsca zamiast szóstego, czy pozwolić kluczowym zawodnikom wziąć głębszy wdech. Nie zaryzykuję wiele twierdząc, że przynajmniej część z nich wybierze to drugie.

Największymi beneficjentami zmian w Lidze Mistrzów będą jednak wielkie kluby, które w ostatnich latach były słabo zarządzane. Nowy system po fazie ligowej eliminuje zaledwie dwanaście drużyn. To sprawi, że nawet gigant na takim zakręcie, na jakim znalazła się Barcelona, która odpadała w grupie przez kolejne dwa lata w 2022 i 2023 r., zdoła uzbierać te marne 9 pkt w ośmiu meczach i jakoś prześlizgnie się do fazy play-off. W ostatnich latach z Ligi Mistrzów w przedbiegach odpadały też Juventus i Manchester United. Dziś, w jakim kryzysie by nie były, najpewniej i tak zdołają wygrać przynajmniej trzy mecze z rywalami z ostatnich dwóch koszyków. Nowy system - zapowiadany jako emocjonujący i mniej przewidywalny - w rzeczywistości prawdopodobnie zabierze te jednostkowe przypadki, w których wielki klub potykał się i odpadał, zanim rozpoczęło się poważne granie. Z tej Ligi Mistrzów trudnej będzie odpaść. Dotychczas po fazie grupowej z Ligą Mistrzów żegnała się połowa zespołów z 32. Teraz odpadnie zaledwie 12 z 36.

Największe kluby de facto zyskają więc to, co budziło największe kontrowersje w ich projekcie Superligi - gwarancję i ciągłość gry, czyli gwarancję zarabiania pieniędzy. Co więcej, dwa dodatkowe miejsca z czterech przypadną przedstawicielom dwóch najlepszych lig. Możliwy jest scenariusz, w którym jeden kraj, np. Anglia, wprowadzi do nowej Ligi Mistrzów aż siedem zespołów. Wtedy nawet zarządzanej w szalony sposób Chelsea czy mającym problemy Manchesterowi United powinno udać się załapać.

Piłkarze narzekają, trenerzy łapią się za głowy. Meczów będzie jeszcze więcej

Dla kogo, poza księgowymi klubów, jest ta zmiana. Dla kibiców? Dopiero pokażą to słupki oglądalności, ale skomplikowany i nieczytelny system niejednego odstraszy. Dotychczas Liga Mistrzów była propozycją dla kibiców, którzy nie oglądają pięciu meczów w każdy weekend, nie uzupełniają wiedzy trzema programami publicystycznymi i nie reagują serduszkami w mediach społecznościowych na każdego transferowego newsa. Siadali raz w tygodniu przed telewizorem i wiedzieli, o co chodzi w tych rozgrywkach. Teraz - to żart zasłyszany w angielskiej telewizji - nawet nie mają tak wielkich telewizorów, by zmieściła się cała tabela.

Na pewno zmiana nie jest korzystna dla piłkarzy. - Coraz więcej meczów… Czy naprawdę nikt nie myśli o nas? - pytał w ich imieniu Ilkay Gundogan. Przy tak napiętym terminarzu, to nierozsądne rozgrywać 144 mecze fazy ligowej, by zmniejszyć grono uczestników z 36 do 24 zespołów. Każdy zespół w nowej formule rozegra dwa mecze więcej, a kluby, które dostaną się do fazy play-off, zagrają kolejne dwa. Spotkania będą odbywać się też w styczniu, więc zniknie przerwa zimowa. Możliwe, że znikną też letnie wakacje, bo FIFA planuje przecież w czerwcu 2025 r. zorganizować klubowy mundial. Jurgen Klopp zostawił Liverpool, bo miał wyczerpane baterie. Na zbyt wiele meczów głośno narzekają Pep Guardiola i Carlo Ancelotti. Słyszy to cały świat, ale nie piłkarscy decydenci. Katalończyk dał wracającym z Euro piłkarzom dodatkowy urlop, którego zapomniały im zapewnić władze. Pozwolił im spóźnić się na początek sezonu.

Na zgrupowaniu reprezentacji Polski ten temat poruszał też Robert Lewandowski. - Po przerwie reprezentacyjnej mamy mecze co trzy dni. Ten sezon będzie dla każdego piłkarza potężnym wyzwaniem, żeby być dobrze przygotowanym i dobrze wyglądać. To będzie coś piekielnie trudnego, żeby przez cały sezon utrzymać się w topowej formie. Zobaczymy, jak ta nowa Liga Mistrzów będzie wyglądała. Dla nas, piłkarzy to też jest nowość. Będzie więcej meczów. Jak to wypali, dowiemy się w nowym roku - stwierdził.

Najlepiej rosnącą liczbę meczów obrazuje zestawienie gwiazd sprzed lat, z tymi, które zachwycają obecnie. Jude Bellingham przed 20. urodzinami lat rozegrał 14 445 minut, czyli prawie osiemnaście razy więcej niż David Beckham w tym samym wieku. Kylian Mbappe ma dziś 40 proc. minut rozegranych więcej niż Thierry Henry, gdy też miał 25 lat. Vinicius Jr ma rozegranych przeszło 200 godzin więcej niż 24-letni Ronaldinho. Narzekamy na spadającą intensywność, a wciąż zajeżdżamy piłkarzy. Tylko wypatrywać 30-letnich piłkarskich emerytów ze zmęczonymi nogami i głowami.

UEFA musiała coś zmienić, nowy format ma obowiązywać do 2027 r. i - jeśli wierzyć informacjom brytyjskich dziennikarzy - być jedynie pomostem do dalszych zmian. Na federację naciskały superbogate kluby, które śniły o Superlidze. Naciskała też FIFA, która zaproponowała własny turniej - klubowe mistrzostwa świata. I naciskali widzowie, których przed telewizorami jest coraz mniej. Zainteresowanie piłką spada. Szczególnie młodzi odbiorcy chcą konsumować futbol inaczej. Ale czy akurat tak, jak proponuje UEFA?