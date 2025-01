Wszystko jasne! Oto oficjalny skład na mecz Barcelony w Lidze Mistrzów

Rywalizacja o miejsce w bramce FC Barcelony wrzuciła w ostatnich tygodniach wyższy bieg. Wojciech Szczęsny dostał czerwoną kartkę w El Clasico w Superpucharze Hiszpanii, ale poza tym spisywał się bardzo dobrze, a występem półfinałowym przeciwko Athletikowi Bilbao (2:0) znacznie przyczynił się do tego, że Barcelona w ogóle zagrała w finale. Pena odpowiedział mu dobrym występem w Pucharze Króla przeciwko Realowi Betis (5:1) oraz solidnym w La Liga z Getafe (1:1).

Bramkarska zagadka FC Barcelony

Wydawało się, że wybór Hiszpana na Getafe oznacza ponowne przyspawanie Polaka do ławki, ale innego zdania były hiszpańskie media. Wedle doniesień choćby Toniego Juanmartiego w Lidze Mistrzów miał zacząć od tej pory bronić Polak. Jeżeli chodzi o przewidywane składy, tutaj zgodności wśród portali i dzienników nie było. "Sport" postawił na Penię, z zaznaczeniem, że to najmniej pewna pozycja w składzie. Z kolei fcbarcelonanoticias.com uznało, iż zacznie jednak Szczęsny. Wątpliwości nie było co do Roberta Lewandowskiego, który mimo nieco gorszej formy miał znaleźć się w pierwszym składzie.

Flick już podjął decyzję! Szczęsny od pierwszej minuty!

Na godzinę przed rozpoczęciem meczu FC Barcelona opublikowała wreszcie wyczekiwany skład i rozwiązała zagadkę. W bramce stanie nie kto inny jak Wojciech Szczęsny! To będzie czwarty występ Polaka w katalońskich barwach. Linia obrony? Deliktana niespodzianka, bo obok Kounde, Cubarsiego i Balde, Niemiec zdecydował się nie na Inigo Martineza (jak przewidywano), a Ronalda Araujo. W środku pola obok Pedriego oraz Marca Casado znalazł się Gavi. Z kolei ofensywny tercet pozostał w najsilniejszym możliwym zestawieniu z Lewandowskim, Raphinhą i Yamalem.

Skład na mecz FC Barcelona - Benfica Lizbona w Lidze Mistrzów:

Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde - Casado, Pedri, Gavi - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Mecz Benfica Lizbona - FC Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00 na Estadio da Luz w Lizbonie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.