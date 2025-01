Media: Oto skład na mecz Benfica - FC Barcelona. Co ze Szczęsnym i Lewandowskim?

FC Barcelona w weekend niespodziewanie zremisowała 1:1 z Getafe po kiepskim meczu. Przed tym spotkaniem w hiszpańskich mediach trwała dyskusja o obsadzie bramki Katalończyków, w której finalnie znalazł się Inaki Pena. Wówczas pojawiły się informacje o tym, że Wojciech Szczęsny ma zostać numerem jeden w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Benfica Lizbona - FC Barcelona. Hiszpanie ogłaszają w sprawie Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów

FC Barcelona po sześciu kolejkach Ligi Mistrzów zajmuje drugie miejsce w tabeli i raczej nic nie odbierze jej bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Do uzyskania pewności Katalończycy potrzebują zdobyć punkty w Lizbonie. W związku z tym Hansi Flick musi potraktować to spotkanie bardzo poważnie. Hiszpanie wieszczą, że wyśle do boju swój najsilniejszy skład.

Zdaniem hiszpańskich mediów w pierwszym składzie znajdą się oczywiście Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, czy Jules Kounde, a więc liderzy Barcelony. Miejsce w zespole zachować ma Ronald Araujo, a jego partnerem w defensywie pozostanie Pau Cubarsi. Co ciekawe, do pierwszej jedenastki ma wróci Frenkie de Jong, który zastąpi Gaviego. A co z Polakami?

Kataloński "Sport" informuje, że Robert Lewandowski nie straci miejsca w składzie po kiepskim występie z Getafe. Wątpliwości w sprawie napastnika nie mają również "Mundo Deportivo" i fcbarcelonanoticas.com. Pozycja snajpera wydaje się więc niezagrożona.

W sprawie występu Szczęsnego występują wątpliwości. "Sport" umieścił w bramce Inakiego Penę, ale napisał: "Flick pozostawił Polakowi otwarte drzwi do gry na Estadio Da Luz. Hiszpan wygrał rywalizację o grę z Getafe, ale zobaczymy, czy Pena nadal będzie zawodnikiem pierwszego składu". Według tego źródła trzeba więc poczekać na oficjalne ogłoszenie składów.

"Napięcie do końca" - sugeruje "Mundo Deportivo" i wskazuje, że "niepewność w bramce" to jedna z dwóch potencjalnych zmian, jakich Flick mógłby dokonać w porównaniu do składu na mecz z Getafe. Druga to ewentualne wstawienie Frenkiego de Jonga w miejsce Gaviego. "Dla polskiego bramkarza byłby to debiut w Lidze Mistrzów z Barceloną" - podkreślono.

Z kolei portal fcbarcelonanoticas.com spodziewa się, że Flick postawi na byłego reprezentanta Polski. "Na mecz w Lizbonie Hansi Flick prawdopodobnie wystawi na boisko swoją gwiazdorską jedenastkę w 2025 roku, chociaż może zdecydować się na Wojciecha Szczęsnego" - czytamy.

Przewidywane składy Barcelony na mecz z Benficą wg. mediów:

"Sport": Pena - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Casado, De Jong, Pedri, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Pena - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Casado, De Jong, Pedri, Raphinha, Yamal, Lewandowski fcbarcelonanoticias.com: Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Casado, Gavi, Pedri, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Mecz Benfica - Barcelona zaplanowano na wtorek 21 stycznia o 21:00 w Lizbonie. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo ze spotkania na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.