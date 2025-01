Tyle Neymar zarobił za 42 minuty gry w Arabii Saudyjskiej. To jakiś kosmos

15 sierpnia 2023 roku Neymar podjął szokującą decyzję. W kwiecie piłkarskiego wieku za 90 milionów euro odszedł z Paris Saint-Germain do Al-Hilal. Saudyjczycy przygotowali mu nieziemski kontrakt, na mocy którego zarabia około 200 milionów euro rocznie. Jego przygoda na Bliskim Wschodzie od samego początku była jednak naznaczona niepowodzeniem i rozczarowaniem.

Wyliczono, ile Neymar zarobił za dwa mecze w Al-Hilal. Nie mieści się w głowie

W połowie października 2023 roku, zaraz po transferze, Brazylijczyk doznał poważnej kontuzji kolana. Do pełnego zdrowia wrócił dopiero rok później. Zagrał 14 minut w starciu przeciwko Al-Ain (5:4) w azjatyckiej Lidze Mistrzów, a następnie 4 listopada zeszłego roku spędził na murawie 29 minut w meczu z Esteghlal FC (3:0) w tych samych rozgrywkach. Kilka dni później... znów nabawił się urazu, który najprawdopodobniej trwa do dziś.

Oznacza to, że w 2024 Neymar zagrał dwa mecze, w trakcie których przebywał na boisku przez 42 minuty. Nie przeszkodziło mu to jednak, aby w tym czasie zarobić aż 101 milionów euro! W praktyce oznacza to, że za jeden mecz zgarnął 50,5 miliona, a za minutę rozgrywanego spotkania inkasował 2,4 miliona. Działacze saudyjskiego klubu najwyraźniej wściekli się, kiedy zrozumieli, że płacą gwiazdorowi horrendalnie wysokie za nic.

Z tego powodu Neymar nie zostanie zarejestrowany w Saudi Pro League na rundę wiosenną, o czym na konferencji prasowej poinformował trener Al-Hilal. - Neymara nie będzie w składzie na ligę. (...) Kiedy miał już wracać do rywalizacji, to znów nabawił się urazu. Nie ma wątpliwości, że to piłkarz światowej klasy, ale fizycznie nie może już występować na takim poziomie, do którego przyzwyczaił. Wszystko stało się skomplikowane. Brazylijczyk nadal jednak jest zawodnikiem klubu, bo ma ważny kontrakt [do czerwca 2025, przyp. red.] i być może to od niego zależy, jaka będzie jego przyszłość - mówił Jorge Jesus.

Wszystko wskazuje na to, że podczas zimowego lub letniego okna transferowego były piłkarz Barcelony odjedzie z Arabii Saudyjskiej. Ponoć najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest powrót do rodzinnego Santosu. Media informują również o zainteresowaniu ze strony Chicago Fire czy Interu Miami z MLS. Łącznie 128-krotny reprezentant Brazylii rozegrał w Al-Hilal siedem meczów, w których strzelił jedną bramkę i zanotował trzy asysty.