Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po 4. kolejce. Niebywałe, który jest Real

Co to był za wieczór w Lidze Mistrzów! W środę 6 listopada najwięcej goli padło w meczu FC Barcelony. Drużyna Hansiego Flicka pokonała 5:2 Crvenę zvezdę, a 98. i 99. gola w tych rozgrywkach zdobył Robert Lewandowski. Kwestią czasu wydaje się moment, w którym kapitan reprezentacji Polski dobije do setki.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto kosmiczny stadion Realu Madryt! Pochłonął ponad miliard euro

Kolejny wieczór z Ligą Mistrzów za nami. Nasi kadrowicze mogą być zachwyceni

Tego dnia rozegrane zostały ostatnie mecze czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Oprócz Lewandowskiego na boiskach oglądaliśmy także naszych innych kadrowiczów, którzy stanowią o sile najlepszych klubów w Europie. Każdy z nich może być zadowolony ze środowych rezultatów. Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał u siebie Arsenal 1:0, natomiast RB Salzburg, gdzie występuje Kamil Piątkowski, zdołał wygrać na wyjeździe z Feyenoordem 3:1.

Jednym z hitów czwartej serii gier było starcie Atletico Madryt z PSG. Hiszpanie rzutem na taśmę po golu w ostatnich minutach zwyciężyli 2:1. Za to największą sensacją z pewnością była porażka niepokonanej do tej pory Aston Villi. Pogromcami ekipy Unaia Emery'ego okazał się... belgijski Club Brugge, który wygrał 1:0. Niestety na boisku nie oglądaliśmy Michała Skórasia. Tym samym czwarta kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów dobiegła końca. Rewelacją rozgrywek jak na razie jest Liverpool, który wygrał wszystkie spotkania jako jedyna drużyna w całej stawce.

Wyniki środowych meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów

Club Brugge - Aston Villa 1:0

Szachtar Donieck - Young Boys 2:1

Bayern Monachium - Benfica Lizbona 1:0

Crvena zvezda - FC Barcelona 2:5

Feyenoord - RB Salzburg 1:3

Inter Mediolan - Arsenal 1:0

PSG - Atletico Madryt 1:2

Sparta Praga - Brest 1:2

VfB Stuttgart - Atalanta 0:2

Oto tabela Ligi Mistrzów po 4. kolejce