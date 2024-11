Zalewski odarty ze złudzeń. Boniek powiedział, co powinien zrobić

Nicola Zalewski został we wtorek powołany na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie ma co się dziwić, zwłaszcza że to zdecydowanie nasz najlepszy piłkarz w 2024 roku. Michał Probierz zapewne nie miał wątpliwości przy tej kandydaturze nawet po tym, co 22-latek zrobił w ostatnim spotkaniu z Hellasem Werona. Cierpliwości do niego nie mają już nawet włoscy fani, którzy domagają się, by w końcu opuścił zespół.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza o odmładzaniu kadry i meczu z Portugalią

Zbigniew Boniek zabrał głos ws. Zalewskiego. "Nie będzie to łatwe"

- Kibice mają go dziś za kiepskiego zawodnika. Myślę, że to problem mentalny. Rzym to trudne miasto, duże i wymagające. Mamy wielkie oczekiwania wobec swoich piłkarzy - wyjaśnił Francesco, czyli jeden z fanatyków AS Romy dla WP SportoweFakty. Mało tego, wypomniał mu... występy dla polskiej kadry. - Powiem wprost: denerwuje nas, że Zalewski tak dobrze gra dla Polski. W waszym zespole widzimy innego piłkarza - dodał.

Kontrakt naszego skrzydłowego z włoskim zespołem wygasa z końcem czerwca. Na ten moment nie ma szans, by ten pozostał w stolicy Włoch, a wnikliwie jego sytuację obserwują już tureccy giganci. Jakie zdanie na temat przyszłości Zalewskiego ma za to Zbigniew Boniek? - Muszę powiedzieć, że Nicola nie cieszy się wzięciem wśród kibiców. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ani co o tym zadecydowało, zwłaszcza że swoją pracę na boisku stara się wykonywać jak najlepiej - przekazał na antenie TVP Sport.

Były prezes PZPN przywołał koszmarną pomyłkę Zalewskiego, który w niedzielnym spotkaniu z Hellasem nie przemyślał swojego zagrania, co kosztowało Romę gola. - Ostatnio w Weronie zrobił taki sam błąd, jak na mistrzostwach Europy w spotkaniu z Holandią, że chciał przerzucić piłkę z lewej strony na prawą - przyznał.

Boniek oznajmił, że kibiców drażni postawa Zalewskiego. Ma zatem dla niego konkretną radę - Żeby grać, zawodnik musi wiedzieć, że go w tym miejscu chcą. Gdybym miał Nicoli coś polecać, to odejście z Romy. Nie będzie to łatwe, bo kocha zarówno Rzym, jak i ten klub. Ale moment jego nie jest najlepszy - skwitował.

Zalewski rozegrał łącznie dla AS Romy 115 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył osiem asyst. Nie wiadomo, jaka mogłaby być jego przyszłość, gdyby finalnie do drużyny trafił były selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa, o czym mówi się w ostatnich dniach.