Tak Lewandowski strzelił dwa gole Crvenej Zvezdzie. Łatwiej się nie dało

Robert Lewandowski zdobył gola na 2:1 w rywalizacji FC Barcelony z Crveną zvezdą Belgrad. Polak trafił do siatki w 43. minucie, przynosząc swojemu zespołowi ulgę jeszcze przed przerwą, jako że ten mecz nie układał się po ich myśli. To jednak nie był koniec. Nasz napastnik trafił również po przerwie, dzięki czemu jest o krok od dobicia do 100 goli w Lidze Mistrzów!

