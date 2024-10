Koszmarny debiut w Lidze Mistrzów. A to miała być rewelacja

Girona była jedną z rewelacji poprzedniego sezonu w czołowych ligach europejskich. Zespół prowadzony przez Michela zajął trzecie miejsce w lidze hiszpańskiej, ustępując tylko miejsca Realowi Madryt oraz Barcelonie. Po raz pierwszy w historii Girona awansowała do Ligi Mistrzów. Wśród najważniejszych postaci tamtej drużyny znajdowali się Artem Dowbyk, Savinho czy Aleix Garcia. Aktualnie żadnego z nich nie ma już w klubie - Dowbyk trafił do Romy, Savinho do Manchesteru City, a Garcia do Bayeru Leverkusen. Mimo to Girona stara się pozostać konkurencyjna.

Przed startem nowego sezonu Girona wydała na transfery ponad 40 mln euro. Aż 18 mln wydano na Yasera Asprillę z Watfordu, a dodatkowo do klubu trafił m.in. Abel Ruiz z Bragi, Ladislav Krejci ze Sparty Praga czy Donny van de Beek z Manchesteru United.

Po ośmiu meczach nowego sezonu ligi hiszpańskiej Girona zdobyła dziewięć punktów, co daje jej 12. miejsce w tabeli. W tym sezonie Girona przegrała już 0:3 z Atletico Madryt, 1:4 z Barceloną czy 0:2 z Valencią. W ostatnim meczu Girona zremisowała 1:1 z Celtą Vigo. Lepszych wyników klub nie notuje w Lidze Mistrzów.

Fatalna statystyka Girony w Lidze Mistrzów. A to są debiutanci

W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów Girona przegrała 0:1 z Paris Saint-Germain i straciła gola w 90. minucie. Wówczas Nuno Mendes zagrał piłkę w pole karne Girony, a Paulo Gazzaniga zagrał na tyle niefortunnie, że umieścił piłkę we własnej bramce.

W niedawnym środowym meczu Girona przegrała 2:3 z Feyenoordem Rotterdam, choć w 73. minucie jeszcze remisowała 2:2. Wygraną Feyenoordu zapewnił Krejci, pokonując własnego bramkarza w 79. minucie po dośrodkowaniu Davida Hancko. Te wyniki znacznie zmniejszają szanse Girony na bezpośredni awans do 1/8 finału.

Serwis statystyczny Squawka podał na portalu X, że Girona została pierwszą drużyną w historii rozgrywek Ligi Mistrzów, która w dwóch pierwszych meczach strzeliła po golu samobójczym. Na domiar złego Girona ma jeszcze gorszą tę statystykę, ponieważ gol Feyenoordu na 1:1 z 23. minuty to trafienie Yangela Herrery do własnej bramki. "Co za klątwa" - pisze jeden z internautów na portalu X.

W fazie ligowej Ligi Mistrzów Girona zagra jeszcze ze Slovanem Bratysława (22.10), PSV Eindhoven (05.11), Sturmem Graz (27.11), Liverpoolem (10.12), Milanem (21.01.2025) i Arsenalem (29.01.2025).

Warto dodać, że bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów wywalczy osiem najlepszych zespołów w fazie ligowej. Drużyny z miejsc 9-24 zagrają w play-offach o awans do fazy pucharowej tych rozgrywek.