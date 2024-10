Kompromitacja Hiszpanów. Nie uwierzysz, co zrobili ze Szczęsnym

Kilka dni temu redakcja "Relevo" pomyliła imię Wojciecha Szczęsnego i nazwała go Tomaszem Szczęsnym. Stało się w to w tekście informującym o osiągnięciu porozumienia Polaka z FC Barceloną i potrzebie rozmów z Juventusem ws. zadośćuczynienia za przejście do europejskiego giganta. Od tego czasu hiszpańskie media nie popełniły takiego błędu, a nawet pytały polskich dziennikarzy będących w Barcelonie o prawidłową wymowę nazwiska naszego bramkarza.

Poważna wpadka hiszpańskiego dziennika ws. Szczęsnego

Hiszpanię ogarnął prawdziwy szał na punkcie Wojciecha Szczęsnego i jego przejścia do FC Barcelony. Gazety poświęciły mu bardzo dużo miejsca, w każdym programie sportowym w radiu czy telewizji. Opisują i dyskutują na każdy temat związany z Polakiem i perspektywami na jego ostatni epizod piłkarski w karierze. Wrócił po ponad miesiącu sportowej emerytury, dał się namówić przez najbliższych i Roberta Lewandowskiego na powrót do profesjonalnego futbolu.

Poświęcono Szczęsnemu masę artykułów w ostatnich dniach, ale nie obyło się bez wpadek. Madrycki dziennik "Marca" pomylił narodowość naszego golkipera i zrobił z niego... Niemca.

Pomyłkę gazety wychwycił "Fakt". Pojawiła się ona w tekście z wypowiedziami Szczęsnego dla klubowych mediów Barcelony. Polak opowiadał o kulisach podjęcia decyzji i rozmowach z Lewandowskim nt. transferu. Na końcu artykułu "Marca" dodała akapit opisujący wydarzenia związane z transferem - w tym wypadku mowa była o przyjściu Szczęsnego na mecz "Blaugrany" z Young Boys Berno (5:0).

"Niemiecki bramkarz miał okazję bezpośrednio spotkać się z fanami Barcy we wtorkowy wieczór na Stadionie Olimpijskim Montjuïc, gdzie podziwiał spektakularne zwycięstwo Dumy Katalonii nad Young Boys. Niektórzy fani już wtedy prosili go o pierwsze autografy" - czytamy.

Tekst pojawił się w środę po godzinie 16:00, ale poprawki "Marca" nie naniosła aż do teraz.

Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barceloną do końca sezonu. Polak przyszedł jako transfer medyczny, zastępując poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Ma grać z numerem 25 - to jedyny wolny, który pozostał dla bramkarzy w drużynie. Przewiduje się, że Szczęsny zadebiutuje po październikowej przerwie reprezentacyjnej.