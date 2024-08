Kosmiczny gol w meczu Barcelony. Aż szczęka opada

"Fenomenalny początek przygody z FC Barceloną zaczyna Ewa Pajor. Najlepsza polska napastniczka dołączyła tego lata do kobiecej "Blaugrany" z VFL Wolsburg. Podbicie serc kibiców nie zajęło jej dużo czasu. Polka trafiała do siatki w sparingach z Hoffenheim (5:1) oraz Montpellier (5:0). Teraz "ukąsiła" także AC Milan w kobiecej wersji starcia o Puchar Gampera. Barcelona pokonała w nim włoski zespół 2:0" - tak o spotkaniu pisał dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski.

Wielka gwiazda przyćmiła Ewę Pajor. Co za gol w meczu Barcelony

To jednak nie Polka została główną bohaterką tego spotkania. Owszem - to ona otworzyła wynik starcia, ale wszystko przyćmiło to, co w 90. minucie zrobiła wielka gwiazda FC Barcelony Alexia Putellas.

Wydawało się, że mecz nieuchronnie zmierza ku końcowi i gospodynie wygrają spotkanie 1:0. Wówczas reprezentantka Hiszpanii i mistrzyni świata z 2023 roku zauważyła, że bramkarka rywalek jest wysunięta przed bramką.

Mając piłkę przy nodze i będąc prawie przy kole środkowym Putellas długo się nie zastanawiała. Poprawiła futbolówkę i niezwykle precyzyjnym, pięknym strzałem przelobowała zawodniczkę Milanu. Przez trybuny przeszedł szmer wyrażający podziw do zagrania Hiszpanki.

Nagranie z golem obiegło już Internet. Opublikowano je na profilu kobiecej drużyny FC Barcelony na X i tylko do sobotniego poranka zostało obejrzane blisko milion razy. Przypomnijmy, że Puchar Gampera to coroczne spotkanie upamiętniające jednego z założycieli klubu.

Od 2021 roku piłkarki dołączyły do piłkarzy i także grają w spotkaniach o to trofeum. Piłkarki Barcelony sięgnęły po nie czwarty raz z rzędu. Pokonywały kolejno: Juventus (2021, 6:0), Montpellier (2022, 6:0), Juventus (2023, 5:0) i Milan (2024, 2:0).