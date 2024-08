Barcelona - Athletic. Gdzie oglądać dziś mecz Lewandowskiego? [TRANSMISJA, WYNIKi]

Poprzedni sezon nie był udany dla FC Barcelony. "Katalończycy" pozostali w cieniu największego rywala. To Real Madryt sięgnął po mistrzowski tytuł, a pracę stracił trener Barcelony - Xavi. Zastąpił go Hansi Flick, któremu postawiono zadanie odbudowania potęgi klubu ze stolicy Katalonii.

Lewandowski znów strzeli? W sobotę zagra kolejny mecz

Niemiec udanie rozpoczął przygodę. W meczu pierwszej kolejki jego podopieczni odrobili straty i wygrali na wyjeździe z Valencią 2:1. Obie bramki zdobył Robert Lewandowski, który rozpoczął trzeci sezon w barwach "Blaugrany".

To udany początek sezonu także dla Polaka. Jest liderem klasyfikacji strzelców i z pewnością do końca rozgrywek będzie chciał bić się o drugą koronę w Hiszpanii. Już w sobotę kibice mogą liczyć na to, że dołoży kolejne gole do dorobku. Barcelona rozegra pierwszy w tym sezonie domowy mecz ligowy.

Nie będzie to jednak pierwsze spotkanie Hansiego Flicka na Estadi Olimpic Lluis Companys - nazywanym też zwyczajowo Montjuic. 12 sierpnia Katalończycy w dorocznym, tradycyjnym spotkaniu o Puchar Gampera przegrali z AS Monaco 0:3. Nie było to jednak spotkanie oficjalne, więc debiut o stawkę przypadnie Flickowi właśnie w sobotni wieczór.

Rywalem jego ekipy będzie Athletic. Klub z Baskonii rozpoczął ten sezon od remisu. Dzięki trafieniu Oihana Sanceta podzielił się punktami z Getafe. Pewne jest, że spotkanie z drużyną prowadzoną przez Ernesto Valverde - nomen omen byłego trenera Barcelony - nie będzie dla Katalończyków łatwą przeprawą.

Starcia pomiędzy Athletikiem a Barceloną były w poprzednim sezonie niezwykle zacięte. W Baskonii padł remis 0:0, a w Katalonii minimalnie wygrali gospodarze. Jedynego gola zdobył Marc Guiu, który tego wyczynu na pewno nie powtórzy. Powód jest prosty - latem przeniósł się do Chelsea. Statystyki z ostatnich lat przemawiają na korzyść Barcelony. Athletic nie wygrał ligowego meczu na boisku tego rywala od 2001 roku.

La Liga. Gdzie oglądać mecz Barcelona - Athletic? O której godzinie? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Spotkanie Barcelona - Athletic rozpocznie się w sobotę 24 sierpnia o godzinie 19:00. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Eleven Sports. Relację tekstową i wynik meczu śledzić będzie można na stronie Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.