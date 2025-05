Hiszpanie aż nie wierzą, co Pajor zrobiła w Barcelonie. Tak ją nazwali

Ewa Pajor to zdecydowanie najlepsza reprezentantka polskiego futbolu kobiecego za granicą i jedna z gwiazd żeńskiej Barcelony. - Nie myślałam o tym, że w pierwszym sezonie te pierwsze mecze będą dla mnie aż tak przyjemne. Tego miejsca jest bardzo mało. Też patrzę na twoje mecze, bo wiem, że ten styl Barcelony - naszych zespołów - jest bardzo podobny. I wiele mogę od ciebie wyciągnąć: jak ty się ustawiasz na boisku, w polu karnym, gdzie jest bardzo wielu defensorów - mówiła Pajor podczas rozmowy z Robertem Lewandowskim na kanale Barca One.

"Niezastąpiona" Pajor. "Szybko zyskała sławę w Barcelonie"

Portal articulo14.es pisze o Pajor jako zawodniczce "niezastąpionej". Hiszpański dziennikarz przypomina, że Pajor zakończyła ligę hiszpańską jako królowa strzelczyń. "Pajor szybko zyskała sławę, gdy tylko założyła koszulkę Barcelony. Adaptacja Ewy do nowych niebiesko-białych barw wydawała się nie do pobicia. W wieku 28 lat Pajor jest królową strzelczyń. To kobieta gol" - czytamy w artykule.

Pajor strzeliła 25 goli w lidze hiszpańskiej, ale poza tym też trafiała w Lidze Mistrzyń (6), Superpucharze Hiszpanii (2) i Pucharze Królowej (9). W tych ostatnich rozgrywkach ma jeszcze do rozegrania finał przeciwko Atletico Madryt, który odbędzie się 7 czerwca. Poza tym Barcelona zagra jeszcze z Arsenalem w sobotnim finale Ligi Mistrzyń. Pajor pobiła też rekord Jennifer Hermoso, strzelając 43 gole w sezonie debiutanckim w Barcelonie - Hermoso miała ich 41 w sezonie 16/17.

Pajor bardziej doceniana w Hiszpanii niż w Polsce? "Stolica kobiecej piłki"

Już wcześniej Pajor była chwalona przez hiszpańskich dziennikarzy. "Bez wątpienia letni transfer Pajor był najbardziej znaczącym transferem klubu i jednym z najlepszych na świecie, jeśli nie najlepszym. Z nią w ataku Barcelona zaprezentowała doskonałą grę w ofensywie" - pisał kataloński "Sport".

- Barcelona jest stolicą całej kobiecej piłki w Hiszpanii. Kibice postawili znak równości między kobiecym i męskim zespołem. Bardzo szybko załapali, że jej nazwisko wymawia się przez "j", a nie "h". Wszyscy liczyli, że przyjdzie i od razu zacznie wykonywać swoją robotę, czyli strzelać gole. Nie zawiodła. Ewę akurat wciąż bardziej doceniają za granicą niż w Polsce - mówił nam dr hab. Filip Kubiaczyk, historyk, hispanista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.