Sensacyjny powrót do TVP. Nowy szef mówi wprost o negocjacjach

Przez lata kibice przyzwyczaili się, że środowe mecze oraz finał Ligi Mistrzów były transmitowane w Telewizji Polskiej. To jednak zmieniło się od obecnego sezonu 2023/2024, gdy TVP straciła sublicencję na pokazywanie najbardziej prestiżowych rozgrywek w europejskim futbolu. LM zniknęła z anten otwartego nadawcy po raz pierwszy od 30 lat. W obecnym sezonie faza grupowa i pucharowa dostępna jest w Polsce tylko na dedykowanych kanałach Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

Polsat od kolejnego sezonu traci jednak prawa do pokazywania Ligi Mistrzów i przez kolejne trzy lata rozgrywki będzie transmitowało Canal+. Do końca sezonu 2026/2027 ta stacja poza meczami Ligi Mistrzów pokaże także spotkania Ligi Młodzieżowej UEFA oraz rywalizacje o Superpuchar Europy.

Jakub Kwiatkowski zabrał głos ws. powrotu Ligi Mistrzów do TVP

Czy w związku z tą zmianą istnieje szansa, że TVP pozyska sublicencję na pokazywanie meczów Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie? Oto został zapytany dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski przez portal WP Sportowe Fakty.

- Jeśli będziemy mieli coś to zakomunikowania, to będziemy o tym informować. Jeśli toczą się rozmowy, to one lubią ciszę - powiedział Kwiatkowski, który od grudnia pełni stanowisko dyrektora.

- Liga Mistrzów to obecnie produkt premium i za prawa do transmisji płaci się bardzo duże pieniądze. Właśnie dlatego Champions League to obecnie domena płatnych telewizji - dodał. Nie wykluczył, że Ligi Mistrzów w TVP nie będzie, więc można założyć, że rozmowy między Telewizją Polską a Canal+ toczą się za kulisami.

W tym roku TVP będzie transmitować wszystkie mecze Euro 2024, a także ponad sto godzin z IO w Paryżu. Publiczna telewizja zdobyła także prawa do puszczania meczów I ligi oraz Pucharu Polski.