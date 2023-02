Liga Mistrzów. Gdzie oglądać hit PSG - Bayern i inne mecze 1/8 finału? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Już 14 lutego rozpocznie się faza pucharowa tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W grze pozostało 16 najlepszych drużyn Europy. Rywalizacja w 1/8 finału wystartuje jednocześnie na dwóch stadionach. Na San Siro AC Milan zagra z Tottenhamem, natomiast na Parc de Princes PSG zmierzy się z Bayernem Monachium.

PSG - Bayern. Hit Ligi Mistrzów na powrót rozgrywek

Piłkarze Christophe'a Galtiera mają za sobą niezwykle trudne dni. Najpierw odpadli w 1/8 finału Pucharu Francji z Marsylią (1:2), a w ubiegły weekend polegli w konfrontacji ligowej z AS Monaco (1:3). Nie jest to idealny moment dla paryżan, aby mierzyć się z ekipą Juliana Nagelsmanna, zwłaszcza że nadal ważą się losy występu w tym spotkaniu Leo Messiego. Podobnie ma się sprawa z Marco Verrattim, który narzekał na problemy z biodrem. Od dłuższego czasu kontuzjowani pozostają Renato Sanches i Nordi Mukiele. Ze stolicy Francji napływają jednak również pozytywne informacje. Jak poinformował dziennik "Le Parisien", do treningów wrócił już Kylian Mbappe i najprawdopodobniej znajdzie się on w kadrze meczowej na to spotkanie.

Bayern nie przegrał spotkania od września ubiegłego roku. Pomimo faktu, że zremisował w trzech meczach z rzędu, to nadal utrzymuje dobrą formę. W ostatnich trzech meczach zdobył aż 11 bramek, a w ubiegły weekend pewnie pokonał na własnym stadionie Bochum 3:0. We wtorkowym starciu z PSG zabraknie kontuzjowanych od dłuższego czasu: Lucasa Hernandeza, Sadio Mane, Manuela Neuera czy mającego problemy z sercem Noussaira Mazraouiego. Niepewny jest również występ Ryana Gravenbercha oraz lidera drużyny Thomasa Muellera.

Arbitrem głównym spotkania PSG - Bayern będzie Anglik, Michael Oliver. Sędzią odpowiedzialnym w tym meczu za system VAR będzie Tomasz Kwiatkowski.

W pozostałych meczach 1/8 finału też nie zabraknie emocji. Zagrają w nich ubiegłoroczni finaliści Ligi Mistrzów, a więc Liverpool - Real Madryt. Odbędzie się też starcie będącej na fali zwycięstw Borussii Dortmund ze wzmocnioną gigantycznymi transferami Chelsea. RB Lipsk zmierzy się z Manchesterem City, a Club Brugge zagra z Benficą, Eintracht z Napoli oraz Inter z FC Porto.

PSG - Bayern. Gdzie oglądać ten i pozostałe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Spotkanie PSG z Bayernem Monachium odbędzie się we wtorek, 14 lutego o godz. 21:00. Ten i pozostałe mecze 1/8 finału będą dostępne antenach Polsat Sport Premium. Mecz będzie też można obejrzeć w aplikacji Polsat Box GO. Zapraszamy również na relację na żywo, dostępną na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Plan transmisji meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów: