Polski arbiter znowu doceniony. Będzie pracował przy hicie Ligi Mistrzów. Duże wyróżnienie

Polscy sędziowie wrócili z mistrzostw świata w Katarze z medalami po sędziowaniu finału pomiędzy Argentyną a Francją. Głównym arbitrem był Szymon Marciniak, przy liniach pomagali mu Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a Tomasz Kwiatkowski był współodpowiedzialny za system VAR. - Sami wmawialiśmy sobie, że to jest kolejny normalny mecz. A teraz widać, że to nie był normalny mecz. Wróciliśmy jak bohaterowie. To przekroczyło nasze oczekiwania - mówił Kwiatkowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Teraz sędzia z Warszawy wraca do pracy w europejskich pucharach.

Kwiatkowski wraca do pracy w Lidze Mistrzów. Będzie pracował przy hicie 1/8 finału

UEFA poinformowała o doborze sędziów na wtorkowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Do pracy w Europie po mistrzostwach świata w Katarze wraca Tomasz Kwiatkowski, który będzie arbitrem VAR przy okazji hitowego meczu pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium. Głównym sędzią tego meczu będzie Anglik Michael Oliver. Jego asystentami będą Stuart Burt i Simon Bennett. Z kolei Tomaszowi Kwiatkowskiemu przy analizie VAR pomoże Anglik Stuart Attwell.

To będzie zatem siódmy mecz Tomasza Kwiatkowskiego w roli sędziego VAR w tej edycji Ligi Mistrzów. Wcześniej polski arbiter pełnił tę funkcję przy meczu Ajaksu z Napoli (1:6), RB Lipsk z Celtikiem (3:1), PSG z Benfiką Lizbona (1:1), Barcelony z Interem Mediolan (3:3), Dinama Zagrzeb z Milanem (0:4) i Kopenhagi z Borussią Dortmund (1:1). Dodatkowo Tomasz Kwiatkowski pracował przy VAR-ze przy czterech meczach fazy grupowej Ligi Europy i w meczu o Superpuchar UEFA pomiędzy Realem Madryt a Eintrachtem Frankfurt (2:0).

Hitowy mecz 1/8 finału pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium odbędzie się we wtorek 14 lutego o godz. 21:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1 i w usłudze Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.