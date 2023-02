Legenda reprezentacji przestrzega Santosa. Trzeba "odwagi i mocnych decyzji"

Każdy nowy selekcjoner po objęciu drużyny narodowej ma bardzo dużo pracy. Tak też jest w przypadku Fernando Santosa i jego współpracowników. W ostatni weekend selekcjoner polskiej kadry pojawił się na trzech meczach ekstraklasy: Lechii z Widzewem (0:0), Wisły Płock z Lechem (0:1) i Legii z Cracovią (2:2). Być może, któryś z Polaków już zwrócił jego uwagę, choć Jerzy Dudek przewiduje, że Portugalczyk na początku postawi na sprawdzone nazwiska.

Jerzy Dudek o wyzwaniach Fernando Santosa. "Nie o to chodzi, żeby wrzucić nowe twarze na głęboką wodę"

Zdaniem byłego reprezentanta Polski Fernando Santos na pierwsze zgrupowania powoła raczej zawodników, którzy byli z kadrą na ostatnich mistrzostwach świata. Jak pisze Dudek dla "Przeglądu Sportowego", "może rola dwóch, trzech zawodników, którzy byli na mundialu w Katarze stanie się nieco marginalna".

Były bramkarz zwraca uwagę, że największym problemem nowego selekcjonera będzie defensywa. - Problemy obronne nie są żadnym zaskoczeniem, dyskutujemy o tym od dawna. Pytanie, czy w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie je naprawić. Do tego potrzeba odwagi, mocnych decyzji i czasu. A jak wiemy, tego ostatniego zawsze nam brakuje - pisze Dudek, który zwraca uwagą na problemy z formą Jana Bednarka i trudną walkę o skład w Arsenalu Jakuba Kiwiora. Niemniej podkreśla, że skłaniałby się ku sprawdzonym nazwiskom, "nie o to chodzi, żeby wrzucić nowe twarze na głęboką wodę, bo mogą utonąć."

- Liczę na to, że zobaczymy to, co zawsze dzieje się po przyjściu nowego selekcjonera, że piłkarze będą chcieli się mu pokazać, dzięki czemu wejdą na swój najwyższy poziom. Oczekuję pełni skupienia i wierzę, że w marcu nawet ci, którzy nie grają regularnie w swoich klubach, pokażą, na co ich stać. Wiadomo, że teraz selekcjoner może rzadziej gościć na meczach ekstraklasy, musi też odwiedzić kadrowiczów, grających za granicą. Może i dobrze, Santos zobaczy piłkę na lepszym poziomie, może w końcu odwiedzi Roberta Lewandowskiego - czytamy w felietonie byłego bramkarza Liverpoolu czy Realu Madryt. Dodał też, że Santos jest "bardziej doświadczony" od Sousy i "prędzej pojedzie na jakiś mecz (ekstraklasy - red.), aby się z kimś spotkać i wypić kawę, aby uniknąć podobnych słów krytyki, co jego rodak".

Fernando Santos musi ogłosić skład kadry na marcowe mecze eliminacji Euro 2024 do 5. dnia miesiąca. W jego debiucie 24 marca reprezentacja Polski zagra w Pradze z Czechami, a trzy dni później podejmie Albanię, najprawdopodobniej na stadionie Lechii w Gdańsku.