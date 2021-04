Poprzeczka, słupek, WTEM gol dla Bayernu Monachium. Zastępca Lewandowskiego w akcji [WIDEO]

Zobacz wideo "Dostaliśmy futbol na najwyższym poziomie. W El Clasico było wszystko"

Była 40. minuta meczu. Piłkarze Bayernu Monachium rozegrali piękną, zespołową akcję. Na lewej stronie Kingsley Coman minął obrońcę i dośrodkował idealnie w pole karne do Thomasa Muellera, a ten odegrał z pierwszej piłki do Davida Alaby. Obrońca Bayernu strzelił z siedmiu metrów, ale dobrze obronił Keylor Navas. Skutecznie jednak do dobitki zdążył Eric Maxim Choupo-Moting i zdobył bramkę. To właśnie ten zawodnik zastąpił wielkiego nieobecnego spotkania - Roberta Lewandowskiego. Kameruńczyk trafił również w pierwszym meczu w Monachium, przegranym przez Bayern 2:3.

PSG - Bayern: Pudła Neymara do przerwy

To wcale nie musiała być jedyna bramka w pierwszej połowie. Sporego pecha miał bowiem Neymar. Najpierw przegrał pojedynek sam na sam z Manuelem Neuerem, potem pięknie uderzył, ale tylko w poprzeczkę, aż wreszcie trafił w słupek. W końcówce tej części dobrą szansę na podwyższenie prowadzenia miał Leroy Sane, ale strzelił zbyt lekko i w środek bramki.

Jeśli w drugiej połowie Bayern zdobędzie jednego lub więcej goli, a żadnego nie straci, to na pewno awansuje do półfinału Ligi Mistrzów. Relację na żywo z meczu można śledzić tutaj.

