Patryk Klimala o krok od zmiany klubu! Transfer na ostatniej prostej

Patryk Klimala, były młodzieżowy reprezentant Polski, w styczniu 2020 roku przeniósł się z Jagiellonii Białystok do Celticu Glasgow. Szkoci aktywowali wówczas klauzulę odejścia młodego napastnika, która wynosiła 4 miliony euro.

W Glasgow Klimala jednak wielkiej kariery nie zrobił. Na boisko wchodził głównie z ławki rezerwowych i przez ponad rok gry rozegrał 28 spotkań, w których strzelił trzy gole. Po raz ostatni na placu gry pojawił się 27 lutego, gdy grał przez 65 minut w zwycięskim spotkaniu ligowym z Aberdeen (2:0). W kolejce do gry byli przed nim inni napastnicy Celticu - Odsonne Edouard, Mohamed Elyounoussi oraz Leigh Griffiths.

W związku z tym 22-latek postanowił zmienić otoczenie. O możliwości jego przejścia do New York Red Bulls mówiło się od kilku tygodni, ale teraz wszystko wskazuje na to, że finalizacja tej transakcji jest kwestią czasu i może nastąpić w każdej chwili.

W MLS Klimala będzie szóstym polskim zawodnikiem. Oprócz niego są to Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kacper Przybyłko (Philadelphia Union), Przemysław Tytoń (FC Cincinnati), Jarosław Niezgoda (Portland Timbers) oraz Adam Buksa (New England Revolution). Ponadto latem do Charlotte FC przeniesie się obrońca ŁKS Łódź - Jan Sobociński.