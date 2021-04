Lewandowski nagrał specjalną wiadomość przed meczem PSG - Bayern [WIDEO]

- Cześć Panowie. Kibicuje Wam dziś z domu. Packmas. Wierzę w Was. Mia san mia - powiedział Robert Lewandowski w krótkim nagraniu.

Hastag #packmas z bawarskiego można tłumaczyć na "zróbmy to". "Mia San Mia" to klubowe motto. Hasło to w przełożeniu na język polski oznacza nic innego jak - "Jesteśmy, kim jesteśmy."

Bayern Monachium potrzebuje co najmniej dwóch goli, co patrząc na przebieg pierwszego meczu z Paris Saint-Germain jest wykonalne, choć z pewnością nie będzie łatwo. Pierwsze spotkanie obu drużyn dostarczyło wielu emocji. Paris Saint-Germain zapewniło sobie przewagę wygrywając na Allianz Arenie w Monachium 3:2.

Rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów PSG - Bayern odbędzie się już we wtorek (13 kwietnia) o godz. 21:00. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisie Ipla.tv. Relacja na żywo dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.