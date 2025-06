Gwiazda Lecha jest na szczycie listy życzeń 7-krotnego mistrza kraju

Lech Poznań ogłosił w czwartek 19 czerwca wielki powrót Mateusza Skrzypczaka, który w ostatnich latach reprezentował barwy Jagiellonii Białystok. - Czuję się bardzo dobrze, jestem podekscytowany i szczęśliwy. Wracam do swoich marzeń, wracam do tego małego chłopca i nie mogę się doczekać, kiedy znowu założę koszulkę Lecha. Wracam do Poznania jako bardziej dojrzały zawodnik. Trzy lata spędzone w Jagiellonii ukształtowały mnie jako człowieka i jako piłkarza. Zebrałem tam dużo cennego doświadczenia. Teraz jestem gotowy, by grać w Kolejorzu - powiedział w klubowych mediach po ogłoszeniu transferu.

Gwiazda może odejść z Lecha Poznań

Jak się jednak okazuje, świeżo upieczony mistrz Polski może zostać niedługo osłabiony. Według doniesień tureckiego serwisu Fanatik na celowniku tureckiego Trabzonsporu (7-krotny mistrz Turcji) jest Joel Pereira. "Trabzonspor, który chce wzmocnić swoją rotację na prawej obronie po transferze Pedro Malheiro do Al-Wasl. Joel Pereira jest na jego radarze. Oczekuje się, że 28-letni portugalski piłkarz dołączy do klubu. Dowiedzieliśmy się, że jest na szczycie listy" - czytamy.

Jakby tego było mało, tureccy dziennikarze informują, że władze klubu nawiązały kontakt z otoczeniem piłkarza. "Zgodnie z raportem dyrektora technicznego Abdullaha Avciego, a zawodnik jest pozytywnie nastawiony do opuszczenia Polski. Stwierdzono, że Pereira jest otwarty na nowe wyzwanie pomimo wciąż aktualnego kontraktu" - czytamy.

Piłkarz niedawno podpisał nowy kontrakt

Joel Pereira rozegrał w sezonie 2024/25 dla Lecha Poznań 33 oficjalne mecze. Zdobył dwa gole i zaliczył siedem asyst. Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do czerwca 2027 roku. Warto przypomnieć, że nową umowę defensor podpisał w październiku 2024 roku. "Joel Pereira to najlepszy prawy obrońca w polskiej Ekstraklasie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że będziemy kontynuować naszą współpracę, którą rozpoczęliśmy ponad trzy lata temu, sprowadzając go z ligi cypryjskiej" - mówił Tomasz Rząsa na łamach lechpoznan.pl.

Piłkarz trafił do Kolejorza latem 2021 roku z Omonii Nikozja. "Czuję się szczęśliwy z powodu przedłużenia kontraktu z Lechem. Czuję, że stało się to, czego wszyscy wspólnie oczekiwaliśmy. I chodzi mi tutaj i o mnie oraz moich najbliższych, a także o cały klub" - mówił Pereira po podpisaniu umowy.