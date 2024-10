Oficjalnie! Lech Poznań ogłasza ws. kluczowego piłkarza

Lech Poznań spisuje się świetnie w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena zdobył 28 punktów w 11 meczach, co daje mu pozycję lidera z dwoma punktami przewagi nad Rakowem Częstochowa. W minionej kolejce Lech pokonał na wyjeździe Cracovię 2:0 i wrócił na zwycięską ścieżkę. Obecnie "Kolejorz" przygotowuje się do sobotniego starcia z Radomiakiem Radom. Na dwa dni przed tym starciem klub przekazał kapitalne wieści ws. jednego ze swoich piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak powstaje jeden z największych stadionów świata. Cudeńko

Joel Pereira podpisał nową umowę z Lechem Poznań

Chodzi o Joela Pereirę. Jego dotychczasowy kontrakt wygasał w czerwcu 2025 roku. Nowa umowa jest ważna do czerwca 2027 roku. "Joel Pereira to najlepszy prawy obrońca w polskiej Ekstraklasie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że będziemy kontynuować naszą współpracę, którą rozpoczęliśmy ponad trzy lata temu, sprowadzając go z ligi cypryjskiej" - mówi dyrektor sportowy Kolejorza, Tomasz Rząsa, cytowany przez portal Lechpoznan.pl.

"Już w pierwszym sezonie był bardzo silnym punktem zespołu, który sięgnął po mistrzostwo Polski, a w kolejnym drużyny, która osiągnęła historyczny ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Kibicom imponuje ofensywna gra naszego bocznego obrońcy i kapitalne podania w pole karne. Joel notuje dużo asyst i liczymy, że kolejne będzie dokładał w następnych miesiącach, a my wywalczymy w maju nasz cel, czyli mistrzostwo Polski" - dodawał Tomasz Rząsa.

"Czuję się szczęśliwy z powodu przedłużenia kontraktu z Lechem. Czuję, że stało się to, czego wszyscy wspólnie oczekiwaliśmy. I chodzi mi tutaj i o mnie oraz moich najbliższych, a także o cały klub" - mówił Pereira po podpisaniu umowy.

Joel Pereira przybył do Lecha Poznań latem 2021 roku z Omonii Nikozja. W bieżącym sezonie jest jednym z liderów poznańskiej ekipy - w 12 ligowych spotkaniach zanotował trzy asysty. Portugalczyk ma również na swoim koncie mistrzostwo Polski zdobyte z Lechem w sezonie 2021/2022.