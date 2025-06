Były reprezentant Polski może wrócić do Ekstraklasy. To byłby hit!

Jeszcze w połowie maja Marcin Kamiński nie był pewien swojej przyszłości klubowej, ale wygląda na to, że po rozstaniu się z Schalke może powrócić do Ekstraklasy. Piłkarzem zainteresowany jest jeden z czołowych klubów polskiej ligi, co w rozmowie z portalem Meczyki potwierdził jeden z jego działaczy.