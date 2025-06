Ależ to byłby transfer! Łukasz Fabiański potwierdza zainteresowanie

Wielkimi krokami zbliża się sezon ekstraklasy. Rozgrywki wystartują 18 lipca, a kluby już dokonują wzmocnień na rynku transferowym. Niewykluczone, że dojdzie do prawdziwego hitu. Łukasz Fabiański w Legii Warszawa? 57-krotny reprezentant Polski w rozmowie ze Sport.pl potwierdził zainteresowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański potwierdza zainteresowanie Legii Warszawa! "Rozmawiałem z Michałem"

Fabiański zabrał głos. Dojdzie do hitowego transferu?

- Rozmawiałem z Michałem [Żewłakowem - dop. red.] i mu bardzo podziękowałem za to zainteresowanie. Natomiast już powtarzałem to wielokrotnie, że przede wszystkim rozwój mojego syna. Bardzo dobrze odnalazł się w tamtejszych warunkach, więc nie chcemy ryzykować, że zrobimy mu jakąkolwiek krzywdę. Wiadomo, że system edukacji w Anglii bardzo się różni od tego w Polsce. Ma oczywiście swoje grono kolegów, przyjaciół. Myślę, że na razie ogromna zmiana byłaby za dużym ryzykiem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego rozwoju, jest dla nas priorytetem, więc teraz podejmujemy wszystkie decyzje pod kątem właśnie naszego dziecka - powiedział były reprezentant Polski w rozmowie ze Sport.pl.

- Jestem już na takim etapie życia zawodowego, że nigdzie mi się nie spieszy. Na spokojnie to wszystko analizuję, cieszę się czasem wolnym. Zobaczymy, co życie przyniesie. Ja już nie muszę gonić - dodał Fabiański.

Gdyby Fabiański zdecydował się podpisać jednak kontrakt z Legią Warszawa, byłby to wielki powrót po latach. To właśnie w stolicy rozwinął skrzydła. W latach 2005-2007 bronił barw warszawskiego klubu, w którym rozegrał 62 mecze. Z Legii przeniósł się do Arsenalu. Kolejnymi klubami w jego karierze były Swansea City i West Ham United. Kontrakt z tym ostatnim wygasa wraz z końcem czerwca. Fabiański pożegnał się już z klubem z Londynu i od lipca będzie wolnym zawodnikiem. 18 kwietnia Łukasz Fabiański skończył 40 lat.