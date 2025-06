Niemożliwe, co powiedział Kulesza. Tak wbił szpilkę Bońkowi

- A wracając do kandydatów na literę B., to do głowy przychodzi mi jeszcze Zbigniew Boniek - powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z portalem Gol24.pl. Prezes PZPN-u nagle wymienił kandydaturę Bońka, czym najpewniej chciał wbić mu drobną szpilkę.