Transferowe szaleństwo w Widzewie! Biorą piłkarza z LaLiga

Widzew Łódź kontynuuje transferową ofensywę. Hiszpańskie media zgodnie informują o osiągnięciu porozumienia co do sprowadzenia zawodnika ze znanej drużyny z La Ligi - zabiegały o niego kluby zagraniczne, jak również polskie. Łodzianie znowu głębiej sięgną do kieszeni, bowiem wydadzą kilkaset tysięcy euro.