Raków Częstochowa zmierza po drugie w historii mistrzostwo Polski. Na trzy mecze przed końcem sezonu prowadzi w tabeli Ekstraklasy z dwupunktową przewagą nad Lechem Poznań. Jeszcze przed zakończeniem rozgrywek w klubie doszło do istotnej zmiany. Ważne stanowisko objął Artur Płatek.

Oficjalnie: Artur Płatek dołącza do Rakowa Częstochowa. Objął ważne stanowisko

We wtorek oficjalnie poinformowali o tym przedstawiciele Rakowa. - Artur Płatek objął stanowisko Doradcy Zarządu ds. Sportowych w Rakowie Częstochowa! Witamy w Rakowie i życzymy wielu sukcesów! - czytamy na platformie X.

Jak podał klub z Częstochowy na swojej stronie internetowej, umowa z Płatkiem będzie obowiązywała do końca sezonu 2025/2026 z możliwością przedłużenia jej o kolejne dwa lata. - Do jego zadań należeć będzie nadzór nad polityką transferową, wsparcie w procesie skautingu i negocjacji transferowych oraz rozwój struktury sportowej, w tym wspieranie pracy sztabu szkoleniowego i procesu budowy kadry - poinformowano.

Do końca kwietnia tego roku Artur Płatek związany był z bułgarskim Botewem Płowdiw, gdzie pełnił funkcję dyrektora sportowego. Wcześniej pracował jako koordynator sportowy w Górniku Zabrze, gdzie przyczynił się m.in. do transferu Lukasa Podolskiego, oraz jako skaut w Borussii Dortmund i Kaiserslautern. Polscy kibice mogą go też pamiętać jako trenera Cracovii, Pogoni Szczecin czy Warty Poznań.

Wkrótce w Rakowie możemy spodziewać się kolejnych wzmocnień. W klubie nadal pozostaje wakat na stanowisku dyrektora sportowego. Do września zeszłego roku stanowisko to piastował Samuel Cardenas. Od czasu jego odejścia wciąż nie ogłoszono następcy, a wraz z początkiem lipca otwiera się letnie okno transferowe.