Media: Jest decyzja prokuratury ws. Goncalo Feio!

Goncalo Feio to kontrowersyjna postać, która dość niespodziewanie objęła stery w warszawskiej Legii. Ta decyzja spotkała się ze sporym zaskoczeniem, bo Portugalczyk znany jest ze swojego temperamentu i kontrowersyjnych zachowań. W 2022 roku trafił on do Motoru Lublin, gdzie wdał się w awanturę z władzami klubu, co skończyło się bardzo źle.

Nowe informacje ws. postępowania względem Goncalo Feio

Mowa tu o sytuacji, kiedy Portugalczyk rzucił kuwetą na dokumenty byłego prezesa Motoru Lublin - Pawła Tomczyka. To zdarzenie miało miejsce w marcu 2023 roku. "Portugalski trener miał wściec się, że nie pojawiła się na niej rzecznik prasowa klubu Paulina Maciążek. Feio już za kulisami najpierw zwyzywał rzeczniczkę, a w próbującego stanąć w jej obronie Pawła Tomczyka rzucił kuwetą na dokumenty. W efekcie rozciął mu nią łuk brwiowy, przez co ten trafił do szpitala" - tak opisywaliśmy na łamach Sport.pl to, co się wówczas stało.

Teraz nowe informacje nt. sytuacji Goncalo Feio podali dziennikarze "Przeglądu Sportowego" Onet. "Trener Legii Warszawa Goncalo Feio może odetchnąć z ulgą. Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe umorzyła postępowanie w jego sprawie" - czytamy.

Prokuratura: "Zachowanie nie wyczerpało znamion przestępstw"

Głos nt. umorzenia postępowania ws. zachowania Goncalo Feio zabrała na prośbę "Przeglądu Sportowego" rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. - Prokurator uznał, że zachowanie podejrzanego nie wyczerpało znamion przestępstw określonych w art. 160. i 190. kk - oświadczyła.

Artykuł 160. kk. dotyczy "narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu", za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Z kolei art. 190. brzmi: "Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Dziennikarze serwisu "Przeglądu Sportowego" informują, że to jednak może nie być koniec sprawy. - Obecnie oczekujemy na odebranie decyzji przez wszystkie osoby uprawnione, które będą miały prawo jej zaskarżenia w terminie siedmiu dni. W wypadku złożenia zażalenia zostanie ono przesłane do sądu, który podejmie decyzję, czy postanowienie się uprawomocni - poinformowała prok. Agnieszka Kępka.