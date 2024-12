Mioduski zabrał głos ws. przyszłości Feio w Legii. Jaśniej się nie da

Legia Warszawa przegrała z Djurgarden 1:3 na zakończenie fazy zasadniczej Ligi Konferencji, ale wywalczyła bezpośredni awans do 1/8 finału. Po meczu pojawiały się doniesienia m.in. o spięciu Goncalo Feio z Dariuszem Mioduskim. W kolejnych dniach media ujawniały kulisy funkcjonowania klubu ze stolicy Polski, dyskredytowały one Portugalczyka. Dlatego powróciła dyskusja nt. przyszłości trenera Legii.

Co z przyszłością Feio w Legii?

O możliwym zwolnieniu Goncalo Feio mówiło się już we wrześniu, kiedy Legia zanotowała serię meczów bez zwycięstwa. Portugalczykowi dano szansę wyjścia z dołka. Zrobił dobre wyniki, w szczególności w Europie, utrzymał posadę.

Temat zwolnienia wrócił po porażce w Szwecji. Kibice uznają mecz z Djurgardens IF za wypadek przy pracy, nie zagrało kilku podstawowych piłkarzy, którzy wypadli z powodu kontuzji. Z pewnością wynik byłby inny, gdyby mogli zagrać m.in. Ruben Vinagre i Rafał Augustyniak.

Zarząd na razie nie podjął decyzji o odsunięciu Feio, jedynie ukarał go za zachowanie wobec Dariusza Mioduskiego. Dziś może myśleć o przygotowaniach do drugiej części sezonu.

Dotychczasowe rezultaty bronią trenera, szatnia i kibice stoją za nim murem. To są mocne argumenty za tym, by ewentualnie przedłużyć kontrakt z Feio. Umowa kończy się wraz z końcem tego sezonu. Jednak nie wiadomo, czy Portugalczyk będzie pracował w Legii w kolejnym sezonie. Do dziś nie pojawiły się żadne informacje o negocjacjach.

Według Mioduskiego na ten moment nie ma tematu przedłużenia umowy. Do rozmów może dojść, jeśli wyniki osiągnięte wiosną będą zadowalające. Legia wciąż gra na trzech frontach. Walczy o mistrzostwo Polski, do prowadzącego Lecha Poznań traci sześć punktów. Awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski, gdzie zagra w hicie z Jagiellonią Białystok. Na drużynę ze stolicy Podlasia może też trafić w 1/8 finału LK.

Głównym celem legionistów jest oczywiście mistrzostwo, ale wygrana w PP także może okazać się cenna, bo da prawo gry w eliminacjach Ligi Europy.

- Z tego co wiem, to rozmowy z Goncalo Feio w sprawie przedłużenia umowy nie są prowadzone. Mamy ważny kontrakt, mamy cele do zrealizowania - powiedział Mioduski w rozmowie z Radiem Zet.

W styczniu Legia wyjedzie na obóz przygotowawczy do Hiszpanii. Do gry wróci 2 lutego, wtedy podejmie u siebie Koronę Kielce.