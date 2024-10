Polacy wszczęli burdy w Niemczech. "Mężczyzna dźgnięty nożem"

Lukas Podolski pozostaje aktywnym piłkarzem i jeszcze w tej roli przystępuje do pożegnalnego meczu, który odbywa się w Kolonii. Zanim rozpoczęło się to święto, na ulicach miasta doszło do wstrząsających wydarzeń. "Rzucanie butelkami i dźgnięty nożem mężczyzna - polscy chuligani wywołali panikę" - relacjonuje portal rundschau-online.de. Zaatakowani zostali funkcjonariusze policji, a zamieszanie dotkliwie odczuli też mieszkańcy miasta.

3 zrzut ekranu z https://x.com/hooliganscz1999/status/1844446214286123154 / Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl