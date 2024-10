Sensacyjne doniesienia ws. Guardioli. Dziennikarze ujawniają

Manchester City niezmiennie jest jedną z najlepszych drużyn w Europie. Jednocześnie zmaga się z dużymi problemami pozasportowymi, z których głównym jest 115 zarzutów postawionych przez władze Premier League za rzekome łamanie zasad Finansowego Fair Play. W dodatku z klubem pożegna się jeden z architektów ostatnich sukcesów, co może mieć dalej idące konsekwencje.

Manchester City w opałach. To może oznaczać pożegnanie z Pepem Guardiolą

Dyrektor sportowy Txiki Begiristain ma opuścić klub po zakończeniu sezonu, o czym zgodnie informują źródła z różnych krajów. To zaufany współpracownik Pepa Guardioli, przez co już spekuluje się, jak może to wpłynąć na przyszłość trenera, którego umowa z City obowiązuje do końca czerwca 2025 r.

W brytyjskich mediach pojawia się coraz więcej głosów, że 53-latek nie przedłuży umowy i po zakończeniu sezonu opuści angielskiego potentata. Powodów może być wiele, nie tylko odejście Begiristaina, ale też prawny spór z Premier League czy po prostu chęć odpoczynku lub zmiany otoczenia po dziewięciu latach pracy w jednym miejscu. Wiadomo, gdzie mógłby spróbować swoich sił.

To tam będzie pracował Pep Guardiola po odejściu z Manchesteru City? "Coraz bardziej konkretna opcja"

Niedawno portal beinsports.com pisał, że Guardiola mógłby objąć reprezentację Anglii. "Nigdy nie ukrywał chęci poprowadzenia drużyny narodowej, a szansa, jaką daje Anglia, jest ogromna. Objęcie zespołu, który dwukrotnie był w finale Euro, jest pełny talentów, a za dwa lata ma mistrzostwa świata, jest to dość kuszące. Poza tym Guardioli pasowałby pozostanie w Anglii, ponieważ czuje się lepiej traktowany i jest pod mniejszą presją niż w Hiszpanii. Do tego ma dobre relacje z lokalną prasą" - wyjaśniono.

Teraz o tym samym pisze strona mediaset.it, powołująca się na angielskie gazety, że "opcja Guardioli staje się coraz bardziej konkretna". Na Wyspach nie ukrywano, że Hiszpan byłby "wymarzonym" kandydatem na następcę Garetha Southgate'a.

Hiszpan był pytany o to przez brytyjskich dziennikarzy. Jak odpowiadał? - Muszę zdecydować, co chcę robić w życiu. Kontynuować pracę tutaj, zrobić sobie przerwę czy trenować drużynę narodową. Obecnie jestem w City, znów mam więcej energii. Jestem podekscytowany sezonem - wymijająco mówił przed inauguracyjnym meczem z Manchesterem United o Tarczę Wspólnoty.

Reprezentację Anglii tymczasowo prowadzi Lee Carsley, natomiast Pep Guardiola skupia się na wynikach Manchesteru City. W tym sezonie mistrzowie Premier League jeszcze nie przegrali żadnego z 11 spotkań (siedem w lidze krajowej, dwa w Lidze Mistrzów, po jednym w Pucharze Ligi Angielskiej i Tarczy Wspólnoty).